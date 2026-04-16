En su edición 41, a celebrarse del 17 al 25 de abril de 2026, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) proyectará algunas cintas de forma gratuita con el objetivo de promover la cultura cinematográfica, formar públicos y acercar al Festival a la comunidad con funciones gratis en espacios públicos del Área Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con la página de la Cineteca FICG las siguientes películas podrán disfrutarse de forma gratuita en la Pantalla Bicentenario, considerada como una de las pantallas más grandes a nivel mundial y única en América Latina.

La ubicación de la Cineteca FICG es : Avenida Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 Colonia Rinconada de La Azalea, Belenes Norte, 45150 en el municipio de Zapopan.

Cabe destacar que la Cineteca FICG cuenta con el espacio del Ágora Jenkis, el cual tiene asientos para ver las pelis, pero también puedes optar por llevar una manta y acostarte en el suelo. Además el espacio es pet-friendly, así que no dudes en llevar a tu lomito.

Películas que se proyectarán GRATIS en el FICG

La misma luna

Se proyectará el sábado 18 de abril a las 8:40 pm.

Director: Patricia Riggen.

País: México, Estados Unidos.

Año: 2007.

Duración: 109 min.

Carlitos y su madre viven en países distintos: ella reside y trabaja sin documentos en Estados Unidos, mientras él permanece en México. A pesar de la distancia, ambos se mantienen unidos por la esperanza de reencontrarse.

El agente topo

Se proyectará el viernes 24 de abril a las 8:50 pm.

Director: Maite Alberdi .

País: Chile, Estados Unidos, Alemania, España .

Año: 2020 .

Duración: 90 min.

Género: Documental.

“Rómulo un investigador privado contrata a Sergio, un topo de 83 años para que investigue una casa de retiro”, se lee en la sinopsis.

Alex

Se proyectará el martes 21 de abril a las 7:00 pm.

Director: Natalia Bermúdez

País: México

Año: 2026

Duración: 27 min.

“Alex, persona no binarie, se embaraza y decide emprender un viaje para realizarse un aborto con apoyo de su tía Salome, médica tradicional.”

Abracadáver

Se proyectará el domingo 19 de abril a las 9:30 pm

Director: Pancho Rodríguez

País: México

Año: 2024

Duración: 118 min.

Con el fin de rescatar a su familia, tres hermanos se ven obligados a completar el atraco que su padre, al borde de la muerte, no logró concluir: sustraer el cuerpo de una momia.

Destino de guerrero. La historia de Carlos Salcido

Se proyectará el jueves 23 de abril a las 7:00 pm

Director: Gonzalo Lamela

País: México, Uruguay

Año: 2026

Duración: 80 min.

“Desde la pobreza en Ocotlán, Carlos Salcido encuentra tarde en el fútbol su oportunidad y lucha hasta convertirse en ídolo de México”.

Cuando nadie me ve

Se proyectará el viernes 24 de abril a las 8:00 pm

Director: Álvaro Ron

País: España

Año: 2026

Duración: 50 min.

Género: Documental

“Alejandro Sanz vive un momento decisivo: revisita sus raíces flamencas y abre por primera vez las puertas de su casa e intimidad”.

Hablando con extraños

Se proyectará el 21 de abril a las 8:30 pm.

Director: Adrián García Bogliano

País: México Año: 2025

Duración: 104 min.

Género: Horror, Suspenso

“Un thriller psicológico donde la pérdida abre un portal a la oscuridad y los muertos ya no descansan en silencio”.

No se requieren traducciones

Se proyectará el 20 de abril a las 6:00 pm.

Director: Rafael José Altamira Carbajal

País: México

Año: 2026

Duración: 91 min.

Género: Comedia, Romance

Paco, un joven taquero de Guadalajara interpretado por Cristo Fernández, le narra a su amiga Memita, personaje de Michelle Rodríguez, cómo conoció a Gabby, una asistente de la firma de moda Catrina en Los Ángeles, interpretada por Kelsie McDonald.

Después de que una explosión destruye su puesto de tacos, Gabby lo anima a buscar una nueva oportunidad en Los Ángeles. Sin embargo, Paco termina siendo deportado tras quedarse más tiempo del permitido por su visa, lo que deja su relación con ella en pausa. Mientras revive la historia junto a Memita, comienza a cuestionarse qué quiere para su futuro y si aún vale la pena luchar por Gabby.

Hecho en Jalisco: Cortometrajes 02 Documental

Se proyectará el 22 de abril a las 8:00 pm

Director: Varios

País: México

Duración: 71 min.

“Cuando sea grande, O mel e a ferida, La marca del agua, Mi lugar favorito, The Topography of Bodies”.

Panorama Frontera en Corto

Se proyectará el domingo 19 de abril a las 8:30 pm

Director: Varios

País: México, Estados Unidos

Duración: 36 min.

“El pistolero, There’s a Devil Inside Me, Houston, We Have A Crush”

Programa de cortos Kate del Castillo

Se proyectará el sábado 18 de abril a las 8:00 pm

Director: Varios

País: México

Duración: 34 min.

“Zumbido, El viaje de Luciano” se lee en la descripción.

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