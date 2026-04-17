Luego de que Iron Maiden fuese incluido en la lista de artistas que serán introducidos al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026, la banda británica de metal se perderá la ceremonia de inducción en Los Ángeles debido a que se encontrará en Australia como parte de su tour mundial.

La inasistencia de Iron Maiden fue confirmada por Rod Smallwood, manager de la banda, quien explicó a Billboard que las prioridades de la banda se centran en sus fanáticos de todo el mundo. "Como la mayoría pudo notar, la banda (Iron Maiden) estará en tour en Australia alrededor de la fecha de noviembre en que se llevará la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll en Los Ángeles. Al aceptar, Iron Maiden dejó en claro que los fanáticos siempre son su prioridad y que los conciertos, por supuesto, seguirán en pie" explicó Smallwood en un comunicado compartido al medio señalado.

Iron Maiden se presentará en México

Iron Maiden celebra el 50 aniversario de formación de la banda con el tour mundial "Run For Your Lives" que estará en la penúltima estación al momento de la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll. En fechas aledañas, la banda tiene conciertos agendados para Nueva Zelanda y Australia. El tour mundial de Iron Maiden está compuesto por más de 50 fechas, entre las que se encuentra una parada en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La ausencia no impedirá que los Irons formen parte del grupo de artistas que serán parte del Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026 bajo la categoría de Performer y en compañía con Phil Collins, Billy Idol, Oasis, Sade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan y Joy Division/New Order.

De igual forma, en dicha ceremonia se celebrará a Celia Cruz, Fela Kuti y Queen Latifa quienes recibirán el reconocimiento Early Influence Awards, mientras que Rick Rubin será condecorado con el de Excelencia Musical.

Con información de Metal Injection

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OB