Netflix estrena este viernes 17 de abril diferentes series, películas y documentales, que se pueden ver a lo largo del fin de semana . Consulta las historias de cada contenido y elige el que sea de tu interés para disfrutarlo desde tu espacio favorito en el confort de tu casa.

Compañeras de cuarto

Es una película de comedia que ya está disponible en Netflix. Una ingenua universitaria de primer año le pide a una chica cool que sea su compañera de cuarto, sin imaginar que su incipiente amistad terminará en una guerra pasivo agresiva . Dirigida por Chandler Levack. Con las actuaciones de Sadie Sandler, Chloe East, Billy Bryk, Sarah Sherman, Natasha Lyonne.

Machos Alfa: Temporada 5

La serie española de comedia llega a su quinta temporada, la cual ya se puede ver en Netflix. Tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los Machos alfa se chocan con la realidad: Divorcios, batallas por la custodia, autocaravanas, hipotecas y el pacto patriarcal, un plan maestro para ser feliz con tus amigos . Entretanto, Santi se radicaliza en su vida de soltero, Pedro queda envuelto en una relación sentimental, Luis sufre en sus carnes el calvario del proceso de divorcio, y Raúl se pierde en una dinámica deconstructiva. Del otro lado del caos, Luz, Daniela y Esther se lanzan a probar de todo para “recuperar” la feminidad. Con Fernando Gil, Fele Martínez, Gorka Otxoa, Raúl Tejón.

Una historia de Gorilas contada por David Attenborough. ESPECIAL/NETFLIX.

Una historia de Gorilas contada por David Attenborough

Es una película documental que se estrena en Netflix. Este documental íntimo fusiona la maravillosa historia del primer encuentro entre David Attenborough y el bebé gorila Pablo con un análisis profundo de cómo viven hoy los descendientes directos de Pablo en las montañas de Ruanda . Además de contar con imágenes actuales y de archivo, la narración de Attenborough y fragmentos de sus diarios de 1978, presenta imágenes inéditas del extraordinario comportamiento de esta especie. Bajo la dirección James Reed.

El swing perfecto: Temporada 4. ESPECIAL/NETFLIX.

El swing perfecto: Temporada 4

Es una serie documental deportiva que lanza su cuarta temporada en Netflix. La nueva temporada llega con algunos de los momentos más emocionantes de la actual generación del golf, la conquista del Grand Slam en el Masters de Augusta , la remontada histórica en el Abierto de Estados Unidos y la consagración de Tommy Fleetwood —el favorito de todos— tras ganar la Copa FedEx y llevarse el mayor premio económico del deporte. La cuarta temporada sigue tanto a campeones en ascenso como a leyendas del juego mientras se preparan para lo que podría considerarse como el evento de golf más importante de la historia: la Copa Ryder.

XM

