La caída de una promesa musical sacude hoy a la industria: D4vd, conocido por éxitos virales en TikTok como Romantic Homicide, fue arrestado en Los Ángeles y enfrenta una investigación por la muerte de una adolescente señalada como su ex pareja.

El cantante D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, fue arrestado este jueves 16 de abril de 2026 en Los Ángeles, California, como sospechoso en una investigación por homicidio, según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). El caso ha generado fuerte impacto por tratarse de una de las figuras jóvenes con mayor crecimiento reciente en plataformas como TikTok, Spotify y YouTube.

Las autoridades informaron que el artista permanece detenido sin derecho a fianza mientras el expediente es presentado ante la fiscalía el próximo lunes, cuando se determinará si se presentan cargos formales en su contra. Hasta ahora, el cantante ha sido arrestado como sospechoso y no se ha informado una condena judicial.

¿Qué pasó y por qué fue arrestado?

INSTAGRAM/@d4vddd

La investigación se relaciona con la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años reportada como desaparecida en 2024. Sus restos fueron encontrados en septiembre de 2025 dentro de un vehículo Tesla registrado a nombre del cantante, el cual había sido remolcado tras permanecer abandonado en una zona de Hollywood Hills.

De acuerdo con reportes oficiales y medios estadounidenses, el hallazgo inició una investigación de alto perfil que se extendió durante varios meses, incluyendo análisis forenses, revisión de registros digitales y la participación de un Gran Jurado.

¿Quién es D4vd y por qué importa esta noticia?

D4vd se convirtió en una de las revelaciones musicales de los últimos años tras viralizar canciones como Romantic Homicide y Here With Me. Su crecimiento comenzó en redes sociales, especialmente en TikTok, donde millones de usuarios utilizaron sus temas en videos virales.

Posteriormente firmó con sellos vinculados a Interscope Records y logró presencia en listas de reproducción globales. Para muchos analistas, era una de las mayores promesas del pop alternativo juvenil.

¿Quién era Celeste Rivas Hernández?

El nombre de Celeste Rivas Hernández se volvió central en uno de los casos criminales más impactantes del momento. Detrás de los titulares hay una adolescente de 15 años originaria de Lake Elsinore, California, ha generado profunda atención pública tras conocerse nuevos avances en la investigación sobre su fallecimiento. La historia no solo impacta por el desenlace, sino por los meses de incertidumbre que vivió su familia desde que fue reportada como desaparecida.

Celeste era una adolescente descrita por sus familiares como una joven querida y cercana a su círculo más íntimo. En una campaña publicada en GoFundMe, sus seres queridos la recordaron como una hija, hermana, prima y amiga muy especial.

ESPECIAL

El mensaje difundido por la familia expresó el dolor tras su pérdida: aseguraron sentirse devastados por la tragedia y solicitaron apoyo para darle sepultura digna.

La historia ha generado empatía entre miles de personas dentro y fuera de California, especialmente entre comunidades que siguieron el caso desde sus primeros reportes de desaparición.

De acuerdo con la información proporcionada, Celeste fue reportada como desaparecida al menos tres veces durante 2024.

Las primeras dos ocasiones ocurrieron en febrero y marzo, pero posteriormente fue localizada. Sin embargo, volvió a desaparecer el 5 de abril de 2024, fecha tras la cual su familia perdió contacto regular con ella.

Su último contacto confirmado habría ocurrido en mayo de ese mismo año mediante una llamada telefónica, lo que incrementó la preocupación entre sus familiares.

Celeste y su relacion con D4vd

Uno de los elementos que llamó la atención pública fue la declaración de la madre de Celeste. Según relató, antes de desaparecer, la adolescente le comentó que tenía un novio llamado “David”. No obstante, la familia aseguró no haber conocido nunca a esa persona ni tener más información sobre la supuesta relación. Ese dato posteriormente cobró relevancia dentro de la investigación, aunque las autoridades no han detallado públicamente cómo encaja dentro del expediente judicial.

Más allá del proceso legal y las investigaciones en curso, el caso de Celeste Rivas Hernández ha puesto el foco en la vulnerabilidad de adolescentes desaparecidos y en el impacto emocional que estos hechos dejan en las familias.

Usuarios en redes celebran la detención

Desde que el caso comenzó a tomar notoriedad tras el hallazgo del cuerpo en 2025, el cantante canceló presentaciones y redujo su presencia pública. El arresto de este jueves representa el momento más crítico de su carrera y podría modificar por completo su futuro artístico y comercial.

Marcas, promotores y plataformas suelen reaccionar rápidamente ante investigaciones penales de alto perfil, especialmente cuando involucran artistas con audiencias jóvenes; por otra parte usuarios de redes sociales, celebran que se haga “justicia” a su vez que señalan el tiempo que demoraron las investigaciones.

¿Qué sigue en el proceso legal?

El siguiente paso será la revisión del caso por parte de la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles. Ahí se determinará:

Si existen elementos suficientes para presentar cargos formales

Qué delitos podrían imputarse

Si continúa detenido sin fianza

La fecha de una posible audiencia inicial

Medidas cautelares adicionales

Es importante señalar que ser arrestado no equivale a ser declarado culpable. El proceso judicial apenas entra en una nueva etapa. Mientras Los Ángeles espera la decisión de la fiscalía, millones de usuarios en TikTok, X, Instagram y YouTube siguen de cerca uno de los casos más comentados del año. La próxima semana será decisiva para conocer el rumbo legal del artista.

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