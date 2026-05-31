¿'Backrooms' tiene escena postcréditos? Esto debes saber antes de salir del cine

La esperada película de terror Backrooms ya se encuentra disponible en las salas de cine de México. La producción, dirigida por Kane Parsons, lleva a la pantalla grande uno de los fenómenos más populares surgidos en internet durante los últimos años, ofreciendo una experiencia cargada de suspenso y atmósferas inquietantes.

Inspirada en el universo de los llamados “Backrooms”, la cinta transporta a los espectadores a un escenario compuesto por espacios interminables y perturbadores , donde la realidad parece distorsionarse constantemente.

¿De qué trata la película?

La historia comienza cuando una misteriosa puerta aparece en el sótano de una tienda de muebles. A partir de ese momento, una terapeuta se ve obligada a emprender una peligrosa búsqueda después de que uno de sus pacientes desaparece en una extraña dimensión fuera de la realidad conocida.

La película está basada en los cortometrajes creados por el propio Kane Parsons, quien ganó notoriedad en plataformas digitales gracias a sus inquietantes representaciones de los Backrooms. Este concepto se hizo viral por mostrar laberintos aparentemente infinitos, iluminados por luces fluorescentes y caracterizados por una constante sensación de aislamiento y ansiedad.

Everything must go. Experience BACKROOMS, a Kane Parsons film starring Chiwetel Ejiofor and Renate Reinsve. In Theaters 05.29.26



Get tickets – https://t.co/zxO6nlTEfY pic.twitter.com/pQfFTE8M4N — A24 (@A24) March 31, 2026

Duración y clasificación

De acuerdo con la información disponible en las principales cadenas cinematográficas, Backrooms tiene una duración de 111 minutos, equivalentes a una hora con 51 minutos .

Además, la película cuenta con clasificación B15, por lo que está recomendada para adolescentes mayores de 15 años y adultos debido a sus escenas de terror y tensión psicológica.

¿Tiene escena postcréditos?

Una de las preguntas más frecuentes entre los espectadores es si vale la pena permanecer en la sala una vez terminada la película. La respuesta es no.

Backrooms no incluye escenas postcréditos ni adelantos relacionados con futuras entregas , por lo que la historia concluye por completo antes de que aparezcan los créditos finales.

SV