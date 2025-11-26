Recientemente se anunció la segunda y última temporada de Como Agua para Chocolate , una adaptación del libro de Laura Esquivel, el cual lleva el mismo nombre, y que es una serie original de HBO Max.

La serie, basada en la exitosa novela que también tiene una adaptación cinematográfica estrenada en 1992, es uno de los 43 títulos originales realizados por la plataforma de Warner Bros. Discovery en la región, donde además se está trabajando en "más de 50 títulos que están en diferentes etapas de desarrollo y producción", afirmó el líder de contenido de entretenimiento y estrategia de programación de la empresa Mariano César.

Al encuentro Upfront 2026, asistió la actriz Irene Azuela (Elena) y la directora de fotografía Ximena Amann de esta serie producida por Salma Hayek, quienes destacaron que parte del éxito de esta serie a nivel nacional e internacional fue por su capacidad de "conectar con el mundo actual".

"Hablamos de identidad de género, de libertad, de nuevas feminidades, de espacios que históricamente se ha asignado a las mujeres, como es la cocina, pero esta cocina se vuelve un lugar de amor y libertad: eso nos conecta muchísimo con todas las audiencias", enfatizó Amann.

Además, apuntó que en esta última temporada se observa la completa maduración de los personajes, considerados un legado de la literatura del país y de la lengua española.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Como Agua para Chocolate?

Como Agua para Chocolate, protagonizada por Azul Guaita (Tita) , Andrés Baida (Pedro), Ana Valeria Becerril (Rosaura), Irene Azuela (Mamá Elena) y Andrea Chaparro (Gertrudis), tendrá disponible su segunda y última temporada a principios del siguiente año.

La serie, que explora el mundo de la cocina y del amor de Tita de la Garza, y que indaga el drama familiar y las tradiciones de los tiempos de la Revolución Mexicana, revelará, en su segunda mitad, el desenlace de la caótica historia de amor entre Tita y Pedro.

A pesar de que muchos fanáticos creyeron que la producción iba a dejar la historia inconclusa, recientemente se reveló que la segunda temporada se estrenará el 15 de febrero del próximo 2026. Así que sólo faltan un par de meses para regresar al universo de una historia que atrapó al público desde el primer capítulo.

Con información de EFE.

AL