¿Cansado de dar vueltas por el catálogo sin saber qué ver? Este junio de 2026, HBO Max renueva su oferta con dragones, comedias oscuras y documentales que dominarán las conversaciones. Prepara tus palomitas, porque las noches de aburrimiento tienen los días contados con estos estrenos.

La plataforma de streaming ha preparado un catálogo de contenidos para este inicio de verano, buscando consolidar su posición en el competitivo mercado del entretenimiento digital. Warner Bros. Discovery apuesta por la nostalgia, la fantasía épica y el humor irreverente para mantener a sus suscriptores atentos durante todo el mes.

Entre las novedades destacadas, encontramos el regreso de franquicias consolidadas y la llegada de películas del estudio A24. Esta alianza estratégica sigue nutriendo el servicio con cine independiente que llega a las pantallas poco después de su paso por las salas de cine, permitiendo a los usuarios disfrutar de estrenos recientes desde la comodidad de sus hogares.

Además, los seguidores de los documentales tendrán su dosis de crímenes reales y música con producciones originales. La diversidad de géneros asegura que cada perfil de usuario encuentre su próxima serie televisiva, respondiendo a la pregunta de qué ver durante las noches de este mes y consolidando a la plataforma como un referente en la distribución de contenido.

El fuego regresa a Westeros con “House of the Dragon”

Uno de los estrenos centrales es la tercera temporada de House of the Dragon, que aterriza el 21 de junio. La guerra civil de la familia Targaryen, conocida por los seguidores como la Danza de los Dragones, alcanza nuevos niveles de tensión política, prometiendo mantener a los espectadores debatiendo cada detalle en las plataformas digitales semana tras semana.

Tras los eventos de la temporada anterior, Rhaenyra y Alicent llevan su conflicto a los cielos de Westeros. Esta producción ofrece batallas, intrigas palaciegas y una gran dosis de fuego valyrio que redefinirá el destino del codiciado Trono de Hierro, un elemento central que ha cautivado a millones de seguidores desde los inicios de esta franquicia televisiva.

Para ir calentando motores antes del lanzamiento, los creadores han adelantado que esta entrega explorará alianzas inesperadas y la introducción de nuevos jinetes.

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Comedia oscura y herencias mortales en “How to Make a Killing”

El segundo plato fuerte del mes es la película How to Make a Killing, que se estrena el 19 de junio. Protagonizada por Glen Powell y Margaret Qualley, esta cinta mezcla el thriller de venganza con un humor negro muy afilado que busca sorprender a la audiencia.

La trama sigue a Becket Redfellow, un hombre de clase trabajadora que descubre haber sido desheredado al nacer por su adinerada familia. Dispuesto a recuperar su vida, orquesta un plan para eliminar a sus parientes y reclamar la fortuna que le corresponde, desencadenando una serie de eventos impredecibles que mantendrán al público en constante suspenso.

La crítica ha destacado la química entre los protagonistas y el tono satírico que envuelve toda la narrativa de esta producción.

Calendario completo de estrenos en Max para junio 2026

Para que no te pierdas ningún lanzamiento, hemos recopilado la información sobre cuándo llegarán estas producciones. Anota estas fechas en tu calendario personal y programa tus maratones de fin de semana con anticipación para evitar los spoilers en redes sociales, un fenómeno cada vez más común cuando se trata de series con giros argumentales tan comentados.

1 de junio: Bring Me the Beauties: A Model Cult

3 de junio: Mis aventuras con Superman (Temporada 3) y La Torre Oscura

(Temporada 3) y 5 de junio: Pillion

7 de junio: Earth, Wind & Fire (To Be Celestial vs. That's the Weight of the World)

19 de junio: How to Make a Killing

21 de junio: House of the Dragon (Temporada 3)

(Temporada 3) 26 de junio: Undertone y Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness

Revisando este listado, queda claro que la estrategia de la compañía busca equilibrar el drama con propuestas más ligeras. La inclusión de documentales musicales y series animadas demuestra un esfuerzo por captar a audiencias de diversas edades durante el verano, una época donde el consumo de entretenimiento suele diversificarse hacia formatos más dinámicos.

Este mes se perfila como un periodo destacado para el servicio de streaming. Ya sea que prefieras la fantasía, resolver misterios familiares o disfrutar de documentales, el catálogo tiene opciones preparadas para que tu única preocupación sea elegir qué reproducir, confirmando que la guerra por la atención del espectador sigue más viva que nunca.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB