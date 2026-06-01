Las películas más esperadas en junio 2026: HBO Max, Netflix, Prime Video y Disney+

Las películas más esperadas en junio 2026 llegan al streaming de HBO Max, Netflix, Prime Video y Disney+ para atraparte con sus originales historias, algunas de ellas vienen directo de la pantalla grande a la sala de tu casa para que tengas tardes de entretenimiento en familia o amigos, mientras otras son liberales por la fiebre del futbol en el marco del Mundial 2026.

HBO Max- “La extraordinaria vida de Eleonor” (26 de junio)

La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2025 como parte de la sección Un Certain Regard (Una Cierta Mirada), una categoría dedicada a destacar propuestas cinematográficas con enfoques innovadores y alejadas de los circuitos más comerciales. Tras su primera proyección, celebrada el 20 de mayo de ese año, la película fue recibida con una ovación de seis minutos por parte del público presente.

La trama sigue a Eleanor, una mujer judía de edad avanzada que enfrenta una profunda pérdida tras la muerte de su mejor amiga, con quien compartió más de siete décadas de vida. Buscando una oportunidad para reconstruirse y comenzar una nueva etapa, decide mudarse a Nueva York, una ciudad donde deberá aprender a adaptarse a una realidad completamente diferente.

En medio de este proceso de transformación, Eleanor conoce a una joven de 19 años con quien desarrolla una inesperada amistad. A pesar de la diferencia generacional, ambas crean un vínculo especial que las llevará a compartir experiencias, desafíos y momentos de crecimiento personal. A través de esta relación, la película explora temas como el duelo, la soledad, la reinvención personal y la capacidad de encontrar nuevas conexiones cuando todo parece haber cambiado.

Netflix- “México 86” (5 de junio)

La película forma parte de la lista de producciones mexicanas que Netflix tiene previstas para estrenar en 2026, reforzando su apuesta por contenidos relacionados con el futbol en un momento especialmente significativo para el país. Su llegada coincide con el regreso de la Copa del Mundo a territorio mexicano, un acontecimiento que ha renovado el interés por algunas de las historias más emblemáticas ligadas a este deporte.

La estrategia de promoción ha puesto especial énfasis en la participación de Diego Luna, una de las figuras más reconocidas del cine mexicano a nivel internacional, así como en la recreación de los acontecimientos que rodearon la organización y celebración del Mundial de 1986. A través de esta propuesta, la producción busca transportar al público a una de las épocas más memorables para el futbol en México, reviviendo el contexto, la emoción y los momentos que marcaron aquel torneo.

Considerado uno de los campeonatos más recordados en la historia del país, el Mundial de 1986 permanece en la memoria colectiva por los partidos históricos, el ambiente que se vivió en las ciudades sede y el impacto cultural que dejó en varias generaciones de aficionados. Con esta película, Netflix pretende recuperar parte de ese legado y acercarlo tanto a quienes vivieron aquella época como a nuevas audiencias interesadas en conocer uno de los capítulos más importantes del futbol mexicano.

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Prime Video- “Culpa tuya: Londres” (17 de junio)

Tras conquistar a los espectadores con una historia marcada por la pasión, los conflictos emocionales y una intensa conexión entre sus protagonistas, “Culpa mía: Londres" se prepara para continuar su relato con una nueva entrega. La película presentó a Nick y Noah, dos jóvenes cuyas vidas cambian por completo cuando sus familias deciden vivir juntas, una situación que los obliga a convivir y que termina dando paso a una relación tan irresistible como complicada.

El romance entre ambos, lleno de tensiones, secretos y desafíos, logró conectar con audiencias de todo el mundo, consolidando esta adaptación británica como una de las apuestas más populares dentro del género juvenil.

Ahora, la historia dará un paso más con “Culpa tuya: Londres”, la esperada secuela que profundizará en la relación de la pareja y en las consecuencias de las decisiones tomadas en la primera película. La producción ya cuenta con un tráiler oficial que adelanta nuevos conflictos, emociones más intensas y obstáculos que pondrán a prueba el vínculo entre Nick y Noah.

Prime Video también ha confirmado la fecha de estreno de esta segunda entrega, que llegará a la plataforma el próximo 17 de junio, lista para reencontrar a los fans con una historia de amor que promete ser aún más apasionada, compleja y emocionante.

Disney+- “Hoppers: Operación castor” (3 de junio)

“Hoppers: Operación castor” transporta a los espectadores a un futuro donde la tecnología ha alcanzado un nivel extraordinario. Un grupo de científicos desarrolla un innovador sistema capaz de transferir la conciencia humana a cuerpos robóticos con apariencia animal, permitiendo a las personas experimentar el mundo desde una perspectiva completamente nueva y comunicarse directamente con las distintas especies de la naturaleza.

La protagonista de esta aventura es Mabel, una adolescente curiosa y apasionada por la vida silvestre, que aprovecha esta revolucionaria tecnología para trasladar su conciencia a un castor robótico. Gracias a esta experiencia, puede adentrarse en el corazón del mundo animal y descubrir sus secretos desde dentro, observando de primera mano comportamientos, relaciones y misterios que hasta entonces habían permanecido ocultos para los humanos.

Sin embargo, su viaje se convierte en algo mucho más importante que una simple exploración. A medida que conoce mejor a los habitantes del reino animal, Mabel descubre que su hogar natural se encuentra amenazado por ambiciosos proyectos de desarrollo urbano impulsados por el alcalde Jerry, un carismático líder humano cuyas decisiones podrían alterar para siempre el equilibrio del ecosistema.

Decidida a proteger a sus nuevos amigos, Mabel une fuerzas con el Rey Jorge, el respetado líder de los mamíferos, para organizar una inesperada alianza entre diversas especies. Juntos emprenderán una misión para defender la naturaleza y demostrar que la convivencia entre el progreso y el medio ambiente es posible.

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