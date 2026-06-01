A tres días de que inicie la operación del sistema de Mi Macro Aeropuerto por Carretera a Chapala, denominado Línea 5 y que conectará con la Expo, el Estadio Guadalajara y el Parque Agua Azul, autoridades estatales aseguraron que los 41 camiones eléctricos que recorrerán la vialidad tendrán una frecuencia de paso de cada cinco minutos, con miras a atender a hasta 27 mil usuarios diarios. Además, con motivo de la inauguración, el servicio será gratuito del jueves 4 de junio al domingo 7.

El sistema tendrá un recorrido de 32 kilómetros con nueve estaciones: ocho sobre Carretera a Chapala y una más en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, a un costado de “Llegadas nacionales”. Se espera reducir los tiempos de traslado en un 60 por ciento y beneficiar a cinco municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto. Este modelo de transporte público y las obras que se llevaron a cabo en la vialidad contaron con una inversión total de ocho mil 217 millones de pesos.

Características de los camiones de la Línea 5

Los camiones son "únicos en México", resaltó la coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo. Cada unidad cuenta con aire acondicionado, conexión a internet, accesibilidad universal, espacios para equipaje, puertos de carga USB y sistemas de videovigilancia internos. Tienen capacidad para 128 pasajeros.

El secretario de Transporte estatal, Diego Monraz, destacó que la Línea 5 “es un acontecimiento nacional”. Todos los ojos del sector transporte están puestos hoy en Jalisco, esperando qué va a suceder con la primera línea que fue concebida, y originalmente así empezará a operar, 100 por ciento eléctrica. Ninguna otra en el país había sido diseñada con estas características".

Horario de servicio de la Línea 5

El servicio de operación de Mi Macro Aeropuerto será de las 3:30 a las 22:30 horas, salvo los primeros tres días de operación, que tendrá un horario de las 6:00 a las 22:00 horas. Amílcar López Zepeda, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), indicó que la adecuación en el servicio responde a peticiones de trabajadores del Aeropuerto y la demanda esperada en Carretera a Chapala.

Autoridades presentan características operativas de la Línea 5. EL INFORMADOR / O. González

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Rutas troncales iniciarán operaciones junto a Línea 5

En tanto, SITEUR operará tres rutas troncales:

Troncal 1: Que tendrá una ruta del Aeropuerto hasta la estación Chapalita Inn de Mi Macro Periférico, así como un ramal que se habilitará durante días de partido del Mundial y de Chivas en el Estadio Akron

Que tendrá una ruta del Aeropuerto hasta la estación Chapalita Inn de Mi Macro Periférico, así como un ramal que se habilitará durante días de partido del Mundial y de Chivas en el Estadio Akron Troncal 2: Que va de la terminal aérea hasta el Parque Agua Azul

Que va de la terminal aérea hasta el Parque Agua Azul Troncal 3: Que va desde el Aeropuerto hasta la Expo Guadalajara. Las unidades tendrán una frecuencia de paso de 15 minutos

"Con esto tenemos conexiones principalmente con Macro Calzada, en la estación Agua Azul, una conexión física y de trasbordo al 50 por ciento (de descuento); con la Línea 1, principalmente con lo que será la Troncal 3, donde también se tendrá un trasbordo al 50 por ciento; con las Líneas 3 y 4, con la Troncal 1, donde también se tendrá un trasbordo al 50 por ciento. Esto ampliando sobre todo la cobertura de la red de transporte masivo", sostuvo López Zepeda.

El tiempo de recorrido aproximado de la Troncal 1 es de 50 minutos; para la Troncal 2 es de 56 minutos y la Troncal 3 es de 90 minutos. Todas circularán por el carril confinado de Carretera a Chapala, pero la 2 y 3, a partir de Periférico, operarán como un camión de transporte público convencional. La ruta hacia el Parque Agua Azul tiene 13 paradas oficiales; hacia la Expo son 16.

La Línea 5 espera atender a hasta 27 mil usuarios diarios. EL INFORMADOR / O. González

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Línea 5 e intervención de Carretera a Chapala fue "una obra compleja", reconoce SIOP

Por su parte, el director general de Arquitectura y Urbanismo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Douglas Rodríguez Perea, reconoció que los retos de las obras fueron "palpables". "Un proyecto y una obra de esta escala y tan compleja requiere del apoyo de toda la parte técnica, pero también de todos los ciudadanos para poder hacer posible estos proyectos".

Detalló que se construyeron seis kilómetros de carriles centrales, cuatro por sentido y uno de ellos exclusivo; dos carriles laterales, ciclovía y banqueta, que cuenta con iluminación, arbolado y conexión a internet en toda la Carretera a Chapala. También se instalaron 10 puentes peatonales: cada estación cuenta con uno y se construyeron dos más sobre la vialidad.

Asimismo, la Línea 5 cuenta con dos túneles de conexión: uno para conectar con Mi Macro Periférico y otro que conecta la Carretera con el Aeropuerto a través de un carril exclusivo. "En la misma unidad vas a poder transitar por Carretera a Chapala, conectar por Periférico y llegar hasta el Norte de la ciudad. Eso te da la posibilidad de trasbordar en Mi Macro Calzada, en Línea 1, en Línea 3, en Línea 4. Te da la posibilidad de conectarte a muchos espacios", agregó el funcionario.

Estas son algunas características operativas de la Línea 5. EL INFORMADOR / O. González

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