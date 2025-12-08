Semana con semana, Disney+ presenta nuevos estrenos de series y películas pertenecientes a sus diversas marcas. En su plataforma, los usuarios pueden disfrutar de un amplio catálogo que abarca contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star, así como deportes en vivo a través de ESPN.

Disney Plus ofrece tres tipos de suscripción: el plan Estándar con anuncios, con un precio de $149 pesos, el Estánder, que tiene un costo de $249 pesos mensuales o $2,089 pesos anuales, y el plan Premium, con un precio de $319 pesos mensuales o $2,679 pesos anuales.

Existen diferencias entre los tres planes en cuanto a la calidad del video y el audio, así como en el número de dispositivos que se pueden usar para transmitir contenido de manera simultánea. Esto permite que cada suscriptor elija el plan que mejor se ajuste a sus necesidades de uso.

A continuación, te presentamos los estrenos que llegarán a Disney+ de la semana del 8 al 14 de diciembre.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo - Temporada 2 (10 de diciembre)

El semidiós Percy Jackson emprende una misión por América para impedir que estalle un conflicto entre los dioses del Olimpo.

Toda la verdad (10 de diciembre)

Un decidido dueño de una librería en Tulsa trabaja por las noches como periodista de investigación, indagando en la corrupción local. Cuando sus reportajes destapan conexiones siniestras, debe proteger tanto a su familia como a la verdad.

Taylor Swift The Eras Tour: The Final Show (12 de diciembre)

El concierto final de la gira Eras Tour de Taylor Swift en Vancouver presenta 45 canciones, incluido un nuevo segmento de “Furia Femenina” y medleys especiales. El espectáculo marcó el cierre de su gira mundial récord en el BC Place Stadium.

Taylor Swift The End of an Era (12 de diciembre)

La película del concierto de Taylor Swift captura la magia de su gira récord, mostrando momentos entre bastidores y actuaciones especiales junto a otros artistas, mientras comparte reflexiones personales de su círculo más cercano.

SV