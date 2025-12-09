Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, posicionándose como líder gracias a su amplia base de suscriptores y a un catálogo variado de series y películas que se renueva de forma constante para responder a las preferencias de la audiencia.

Con el fin de facilitar la elección de contenidos a los usuarios, la plataforma publica cada semana un listado con las películas más vistas en cada país. A continuación, te presentamos el Top 10 de las producciones más populares actualmente en Netflix México.

Trol 2

Una explosión en las montañas de Noruega despierta a un trol ancestral. La policía designa a una intrépida paleontóloga para detenerlo antes de que el caos sea letal.

Olé: El Viaje de Ferdinand

Lo consideran feroz, pero este amable toro regresa a su rancho e intenta evitar las corridas con la ayuda de sus desadaptados amigos.

Togo

La historia real, ambientada en el invierno de 1925, del campeón de trineos de perros Leonhard Seppala y su perro líder, Togo. Juntos se embarcan en una aventura por Alaska para transportar medicinas a un pequeño pueblo.

El Llamado Salvaje

Durante la fiebre del oro de la década de 1890, un valiente perro y un viajero solitario encuentran aventuras, amistad y propósito en las tierras salvajes de Alaska.

Snoopy & Charlie Brown:Peanuts, la Película

Mientras el fracasado Charlie Brown intenta impresionar a la niña pelirroja, su fiel perro Snoopy transforma su rivalidad con el Barón Rojo en una novela.

Las Guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

It: Capítulo Dos

Veintisiete años después de su aterrador encuentro con Pennywise, el Club de los Perdedores no tiene más remedio que volver a Derry y terminar lo que empezaron.

El Secreto de Santa

Una madre soltera que necesita trabajar. Un hotel de esquí que necesita un Santa. ¿Logrará Taylor, disfrazada del anciano regalón, convencer a un encantador gerente de contratarla?

El Libro de la Vida

Debe seguir los pasos de su familia o perseguir sus sueños? El joven Manolo emprende un viaje que sacude su alma y descubre el verdadero significado del valor.

Una Noche en el Museo

Todo se descontrola en el Museo de Historia Natural cuando Larry, el guardia nocturno, despierta sin querer una maldición que hace que las exhibiciones cobren vida.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

