Hoy 9 de diciembre es el aniversario luctuoso número 13 del fallecimiento de la cantante Jenni Rivera, y en sus redes oficiales se compartió un videoclip en su memoria, de su último concierto en Monterrey, previo al accidente aéreo donde perdería la vida en el 2012.

El material compartido se trata de un fragmento del último concierto en vida de Jenni, que fue el 8 de diciembre de 2012 en la Arena Monterrey, ante más de 17 mil asistentes, que formó parte de su gira “Joyas Prestadas Tour”. En el vídeo se observan escenas del show en el que emocionó al público cuando cantó "Paloma Negra", dedicada a su hija Chiquis entre lágrimas.

La cantante agradeció el amor del público y se dijo afortunada por lo que estaba viviendo sobre el escenario. “Aquí no soy como cualquier otro artista, aquí yo recibo más amor y más cariño que cualquier otro artista, ustedes hacen que se me olvide todo eso, muchas gracias por su cariño, por su amor, por tantos aplausos, muchas gracias” , fue su mensaje, mientras se reproducían diversos momentos de la carrera de Jenni.

En la publicación se pueden leer los comentarios que los fans dejaron; entre tristeza y añoranza por la partida prematura de la artista: “Qué te costaba irte en camión”, “La noche en la que se volvió eterna; en la que se convirtió una leyenda”, "Mi reina te extrañamos tanto, ojalá no tuvieras ido tan pronto".

También hay comentarios que piden que salga pronto a la venta el último concierto, quien ese momento se encontraba en la cima del éxito: "Necesitamos este concierto, espero pronto nos den la sorpresa de que ya está listo para ser lanzado".

Lanzamiento de álbum póstumo

El 4 de diciembre de 2025 salió el disco póstumo de la artista "La gran señora Banda", se trata de una reinterpretación del icónico álbum original de 2009 con nuevos arreglos. El álbum fue producido por Luciano Luna, bajo la dirección creativa de Johnny López, hijo menor de Jenni, y se estrenó a las 19:11 hora local (00:11 GMT del viernes), en honor a la hora de nacimiento de la artista.

El material musical mantienen las voces originales del disco de mariachi, excepto "Yo soy una mujer", que incluye un audio inédito grabado en 2008. Además incorpora momentos auténticos de Jenni en conciertos, con frases emblemáticas que capturan su personalidad única, así como el tema principal, "No llega el olvido", compuesta por Espinosa Paz. La lista de canciones incluye también éxitos como "La cara bonita", "Por qué no le calas" y "Amarga Navidad".

KR