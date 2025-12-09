Rosalía en México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la preventa Banamex?

Hace una semana Rosalía anunció la gira mundial que forma parte de su nuevo lanzamiento musical Lux y con ello ha generado altas expectativas en las ciudades que visitará.

Con Lux Tour, la artista recorrerá múltiples países en Europa, Norteamérica y Latinoamérica. En cuanto a nuestro país, Rosalía se presentará en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México durante agosto de 2026.

En la ciudad de México Lux Tour tiene dos fechas confirmadas y los fanáticos de la española buscan asegurar un lugar en los conciertos que marcarán su retorno al país tras una larga pausa en escenarios nacionales. Aquí te contamos todos los detalles sobre cuándo, a qué hora y cómo acceder a los boletos.

Fecha y horario oficial de la preventa Banamex

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) a través de Ticketmaster. Durante esta fase inicial, los fans podrán adquirir entradas antes de que se libere el acceso al público general.

La venta general comenzará el jueves 11 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas, en el mismo portal oficial de venta de boletos.

Para participar en la preventa Banamex es indispensable contar con tarjeta de crédito o débito emitida por Citibanamex. Esta fase suele ofrecer facilidades como meses sin intereses, aunque estas promociones pueden variar según disponibilidad y condiciones del banco.

Se recomienda ingresar unos minutos antes del inicio oficial, ya que el sistema suele registrar filas virtuales debido a la demanda. Los usuarios deberán verificar que sus métodos de pago estén activos y que su cuenta en la plataforma de venta se encuentre actualizada para evitar contratiempos.

Fechas y sede del concierto en CDMX

Rosalía ofrecerá dos presentaciones en la capital del país como parte de su gira mundial. Las fechas confirmadas para la Ciudad de México son:

24 de agosto de 2026

26 de agosto de 2026

Ambos conciertos tendrán lugar en el Palacio de los Deportes, recinto que se ha consolidado como sede ideal para espectáculos de gran formato.

Las otras fechas en el país son las siguientes:

15 de agosto de 2026- Arena VFG (Guadalajara)

19 de agosto de 2026-Arena Monterrey (Monterrey)

INSTAGRAM/rosalia.vt

YC

