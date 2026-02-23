El actor mexicano Rafael Amaya protagonizará y producirá una serie bilingüe de ficción inspirada en la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuya historia será contada desde la perspectiva de la esposa del narcotraficante, Emma Coronel.

De acuerdo con información publicada por Deadline, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo y actualmente busca guionista. Amaya interpretará al exlíder del Cártel de Sinaloa y fungirá como productor ejecutivo junto a Coronel y la productora Martiza Ramos a través de Amaya Productions, en colaboración con Zero Gravity Management, compañía detrás de títulos como The Accountant y la serie Ozark.

El drama, aún sin título oficial ni fecha de estreno, está concebido como una producción premium que abordará temas como poder, lealtad y supervivencia, centrándose en el recorrido personal de Coronel, su relación con Guzmán y las consecuencias íntimas y familiares derivadas de su vida junto al capo. La propia Coronel confirmó que su esposo —quien no participa en el desarrollo— admiraba el trabajo del actor en “El Señor de los Cielos”, donde interpretó al narcotraficante ficticio Aurelio Casillas. “Mi esposo admiraba el trabajo de Rafael y estaría complacido de verlo interpretarlo en este proyecto”, declaró para el portal.

Guzmán fue condenado en 2019 en un tribunal federal de Estados Unidos por múltiples cargos de narcotráfico y delincuencia organizada y actualmente cumple cadena perpetua más 30 años adicionales. Coronel, en tanto, se declaró culpable de conspiración para tráfico de drogas y lavado de dinero; obtuvo su libertad en 2023 tras cumplir tres años en prisión. La pareja se conoció en 2007 y se casó poco después; tienen hijas gemelas nacidas en 2011.

Aunque Coronel no se interpretará a sí misma en pantalla, tendrá participación en decisiones de casting y desarrolla paralelamente unas memorias sobre su experiencia en prisión, material que podría complementar el universo narrativo del proyecto. La exreina de belleza también ha expresado inconformidad con retratos previos de Guzmán en la ficción, especialmente por la falta de precisión en el acento sinaloense.

El capo ha sido representado antes por actores como Marco de la O en El Chapo, Alejandro Edda en Narcos México, y Mauricio Ochmann en El Chema.

