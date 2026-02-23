La temporada de premios encontró en Londres una declaración de principios sobre el estado actual del cine. La edición 79 de los Premios BAFTA, celebrada ayer en el Royal Festival Hall, dibujó un panorama dominado por el cine de autor con ambición épica, donde el espectáculo convive con la reflexión estética. La gran vencedora de la noche fue “One Battle After Another”, un thriller de acción que confirmó la vigencia narrativa de Paul Thomas Anderson, mientras que “Frankenstein”, del mexicano Guillermo del Toro, consolidó el poder de la imaginación visual en el cine contemporáneo.

Sin duda, el dominio de “One Battle After Another” fue absoluto. La cinta obtuvo seis máscaras doradas, incluyendo Mejor película, Mejor dirección para Anderson y Mejor actor de reparto para Sean Penn. A estos reconocimientos se sumaron Mejor guion adaptado, Mejor fotografía y Mejor edición, completando un triunfo que confirma la capacidad del director estadounidense para reinventar los códigos del cine de acción desde una mirada autoral.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, la película articula tensión política, violencia y drama psicológico en una narrativa que equilibra espectáculo y profundidad temática.

La victoria no solo confirma las expectativas con las que partía -lideraba las nominaciones con 14 candidaturas-, sino que también la posiciona como fuerte contendiente en la carrera hacia los premios Oscar.

El triunfo de la obra de Anderson sugiere una tendencia clara: el cine de acción contemporáneo se inclina cada vez más hacia propuestas complejas, donde el virtuosismo técnico se pone al servicio de discursos narrativos ambiciosos. En esta lectura, “One Battle After Another” no es solo un espectáculo cinematográfico, sino un manifiesto sobre el poder del lenguaje visual para explorar las tensiones de la modernidad.

Competidores y contrastes narrativos

La principal rival de la noche, “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, obtuvo tres premios de trece nominaciones: Mejor guion original, Mejor banda sonora y Mejor actriz de reparto para Wunmi Mosaku. Su propuesta, centrada en el drama moral y la identidad, representó un contrapunto temático frente al despliegue de acción de Anderson.

Otros títulos destacados incluyeron el drama shakesperiano “Hamnet”, de Chloé Zhao, reconocido como Mejor película británica y Mejor actriz para Jessie Buckley. La británica “I Swear” sorprendió al alzarse con Mejor casting y Mejor actor para Robert Aramayo, quien además fue distinguido como estrella revelación.

La categoría de Mejor película de habla no inglesa evidenció el carácter global del certamen: la noruega “Sentimental Value” se impuso sobre las candidatas iberoamericanas, entre ellas la española “Sirat”, de Óliver Laxe, y “O agente secreto”, que abandonaron la gala sin premios.

“Frankenstein” y la poética visual

Aunque Guillermo del Toro no fue nominado como director, su adaptación de “Frankenstein” destacó con tres galardones -Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario y Mejor maquillaje y peluquería-, consolidándose como una de las producciones más premiadas de la velada en el terreno técnico.

Protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, la película revisita el clásico de Mary Shelley desde la sensibilidad visual característica del cineasta mexicano. Su triunfo en categorías técnicas subraya la dimensión artesanal del cine de Del Toro, donde el universo fantástico se construye a través del detalle material, el diseño y la atmósfera.

La diseñadora de vestuario Kate Hawley destacó el liderazgo creativo del director, señalando que su visión convierte al equipo en “un solo departamento”, reflejo de una concepción cinematográfica en la que cada elemento visual forma parte del discurso narrativo.

La presencia de “Frankenstein” en ocho categorías de los BAFTA confirma la relevancia de una propuesta que reivindica el poder expresivo de lo monstruoso como metáfora cultural, explorando temas de identidad, creación y humanidad desde una estética cuidadosamente elaborada.

Más allá de los premios individuales, los BAFTA 2026 revelan un mapa cinematográfico donde conviven distintas formas de autoría. Por un lado, el cine de acción sofisticado y político de Anderson; por otro, la poética visual y fantástica de Del Toro; y, en paralelo, propuestas dramáticas que exploran identidad, historia y emoción.

La ceremonia confirmó que el cine contemporáneo sigue siendo un territorio de exploración estética y narrativa, donde la técnica y la visión artística convergen para redefinir los géneros. En esta constelación de estilos, “One Battle After Another” emergió como la obra dominante de la temporada, mientras “Frankenstein” recordó que el cine también se construye desde la imaginación visual y el trabajo artesanal.

Se queda con las manos vacías

La película brasileña “O agente secreto” (“El agente secreto”), dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se quedó sin ninguno de los dos premios BAFTA a los que aspiraba en la 79 edición de estos galardones del cine británico, entregados ayer en Londres.

La cinta, una de las favoritas de la temporada de premios, optaba al galardón a Mejor película de habla no inglesa, que perdió ante la noruega “Sentimental Value” (“Valor sentimental”), de Joachim Trier, y al de Mejor guion original, que recayó en “Sinners”, del estadounidense Ryan Coogler.

Se interrumpe así una trayectoria ascendente en la película brasileña, que comenzó en la pasada edición del Festival de Cannes donde ganó el premio a Mejor director para Mendonça Filho y el de Mejor actor para Moura.

En los Globos de Oro la cinta logró el premio a Mejor película internacional y a Mejor interpretación masculina en un drama.

Todavía tiene por delante los Oscar, donde está nominada en cuatro categorías: película, película internacional, actor y casting.

Lista de ganadores de los Premios BAFTA 2026

Mejor película: “One Battle After Another”.

Mejor película británica: “Hamnet”.

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”.

Mejor actor: Robert Aramayo, “I Swear”.

Mejor actriz: Jessie Buckley, “Hamnet”.

Mejor actor de reparto: Sean Penn, “One Battle After Another”.

Mejor actriz de reparto: Wunmi Mosaku, “Sinners”.

Mejor guion original: Ryan Coogler, “Sinners”.

Mejor película en lengua no inglesa: “Sentimental Value”.

Mejor música original: “Sinners”.

Mejor fotografía: Michael Bauman, “One Battle After Another”.

Mejor montaje: Andy Jurgensen, “One Battle After Another”.

Mejor diseño de producción: “Frankenstein”.

Mejor diseño de vestuario: Kate Hawley, “Frankenstein”.

Mejor sonido: “F1”.

Mejores efectos visuales: “Avatar: Fire and Ash”.

Mejor maquillaje y peluquería: “Frankenstein”.

Mejor película animada: “Zootopia 2”.

William y Kate, regreso estratégico

La alfombra roja de los premios BAFTA 2026 marcó la reaparición pública del príncipe William y Kate Middleton -princesa Catalina de Gales- en uno de los eventos culturales más relevantes del Reino Unido, en un contexto sensible para la monarquía británica. La ceremonia, celebrada en el Royal Festival Hall de Londres, atrajo atención mediática por la situación actual de la familia real.

La presencia de los príncipes de Gales respondió a su papel institucional, especialmente porque William preside la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión desde hace más de una década. Sin embargo, su aparición se produce en medio de renovada atención pública hacia el caso del ex príncipe Andrés, cuyo historial de controversias - derivadas de su vínculo con el financiero Jeffrey Epstein y el acuerdo extrajudicial alcanzado en 2022 con Virginia Giuffre por acusaciones de abuso sexual- continúa afectando la imagen de la Corona.

Durante el evento, la pareja recorrió la alfombra roja sin detenerse a responder preguntas, una actitud habitual en estas ceremonias pero interpretada por medios británicos como un intento de evitar referencias al escándalo familiar. La expectación también se centró en Kate, quien había reducido su agenda pública tras someterse a tratamiento contra el cáncer en 2024.

