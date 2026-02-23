Aquellos aficionados al terror tienen una nueva película qué ver en las salas de cine de la ciudad, se trata de la cinta Líbralos del mal.

Líbralos del mal. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Una pareja viaja a una cabaña aislada en una escapada romántica para festejar su aniversario.

Cuando Malcolm, se va repentinamente a la ciudad por una emergencia laboral, Liz se queda sola y aislada en el lugar, donde enfrentará a una fuerza maligna que le revelará los horrorosos secretos de la cabaña y las fracturas de su vínculo.

El realizador utiliza recursos del folk horror y del terror elevado para crear una pieza que reflexiona sobre la misoginia, la masculinidad tóxica y el patriarcado.

Líbralos del mal

(Keeper)

De Osgood Perkins.

Con Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Birkett Turton, Eden Weiss, Tess Degenstein.

Estados Unidos, 2025.

XM