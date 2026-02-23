Lunes, 23 de Febrero 2026

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Líbralos del mal”

Los aficionados al terror tienen en la cartelera de cine la película Líbralos del mal es para ti

"Líbralos del mal" ya está en la cartelera de cine tapaía. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Aquellos aficionados al terror tienen una nueva película qué ver en las salas de cine de la ciudad, se trata de la cinta Líbralos del mal.

Una pareja viaja a una cabaña aislada en una escapada romántica para festejar su aniversario.

Cuando Malcolm, se va repentinamente a la ciudad por una emergencia laboral, Liz se queda sola y aislada en el lugar, donde enfrentará a una fuerza maligna que le revelará los horrorosos secretos de la cabaña y las fracturas de su vínculo.

El realizador utiliza recursos del folk horror y del terror elevado para crear una pieza que reflexiona sobre la misoginia, la masculinidad tóxica y el patriarcado.

Líbralos del mal

(Keeper)

De Osgood Perkins.

Con Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Birkett Turton, Eden Weiss, Tess Degenstein.

Estados Unidos, 2025.

