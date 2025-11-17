Prepárate para una semana llena de entretenimiento con las mejores series que llegan a HBO Max del 17 al 23 de noviembre.

Pese a que esta semana no se estrenará ninguna nueva película de acuerdo con lo informado por HBO Max Latinoamérica, sí llegan nuevos episodios de series en emisión que probablemente estás esperando.

Cómo es el caso de “IT: Bienvenidos a Derry” que su aterrador episodio número 5 llega al streaming el próximo 23 de noviembre en punto de las 7:00 pm en México, para continuar esta historia en donde el episodio 4 cerró con Dick Halloran —el mismo que más tarde se cruzará con Danny Torrance en “El Resplandor”— utilizando su “resplandor” para adentrarse en la mente de Taniel. Allí descubre el origen de It: una entidad maligna que llegó a la Tierra hace millones de años, contenida dentro de una estrella caída.

Como dato curioso, el personaje de Dick Halloran aparece como un joven soldado con dones psíquicos que, muchos años más tarde, conoceremos como el cocinero del Hotel Overlook en “El resplandor”, en episodio 4 se le presenta en una etapa previa a dicha película aún en proceso de dominar su “brillo” y de descifrar las visiones que lo persiguen.

Nuevos episodios en HBO Max

Cuquín.

IT: Bienvenidos a Derry.

VGLY.

Bahar.

Los Jóvenes Titanes en Acción.

Mentes extraordinarias.

Georgie y Mandy- Su primer matrimonio.

La silla.

