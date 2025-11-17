Lunes, 17 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Conoce los estrenos de HBO Max del 17 al 23 de noviembre

Esta semana HBO Max tiene el plan ideal para todos los gustos

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de esta semana en el streaming se encargue del resto. CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de esta semana en el streaming se encargue del resto. CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

Prepárate para una semana llena de entretenimiento con las mejores series que llegan a HBO Max del 17 al 23 de noviembre.

Pese a que esta semana no se estrenará ninguna nueva película de acuerdo con lo informado por HBO Max Latinoamérica, sí llegan nuevos episodios de series en emisión que probablemente estás esperando. 

Te recomendamos: Auditorio Telmex: Todos los conciertos del 17 al 23 de noviembre

Cómo es el caso de “IT: Bienvenidos a Derry” que su aterrador episodio número 5 llega al streaming el próximo 23 de noviembre en punto de las 7:00 pm en México, para continuar esta historia en donde el episodio 4 cerró con Dick Halloran —el mismo que más tarde se cruzará con Danny Torrance en “El Resplandor”— utilizando su “resplandor” para adentrarse en la mente de Taniel. Allí descubre el origen de It: una entidad maligna que llegó a la Tierra hace millones de años, contenida dentro de una estrella caída.

Como dato curioso, el personaje de Dick Halloran aparece como un joven soldado con dones psíquicos que, muchos años más tarde, conoceremos como el cocinero del Hotel Overlook en “El resplandor”,  en episodio 4 se le presenta en una etapa previa a dicha película aún en proceso de dominar su “brillo” y de descifrar las visiones que lo persiguen.

Lee también: Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 18 al 23 de noviembre

Nuevos episodios en HBO Max

  • Cuquín.
  • IT: Bienvenidos a Derry.
  • VGLY.
  • Bahar.
  • Los Jóvenes Titanes en Acción.
  • Mentes extraordinarias.
  • Georgie y Mandy- Su primer matrimonio.
  • La silla. 
CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica  

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones