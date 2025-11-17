Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 18 al 23 de noviembre

Esta semana, las cartas del tarot te ofrecen mensajes importantes para orientarte en tu camino personal y profesional.

De acuerdo con la astróloga Mhoni Vidente, cada signo del zodiaco recibe una energía especial que invita a la reflexión, al cambio y al crecimiento.

Descubre lo que el destino tiene preparado para ti según la carta que te acompaña.

Aries

La carta del Diablo señala un periodo en el que debes protegerte y evitar confiar ciegamente en los demás. Es momento de tomar decisiones por tu cuenta y no permitir que terceros, especialmente aquellos que buscan un beneficio económico, influyan en tus pasos. Esta energía también impulsa el crecimiento en proyectos personales y negocios propios, así como la posibilidad de conectar con personas del extranjero para concretar acuerdos importantes.

Tauro

El Ermitaño indica que esta semana requerirá disciplina y constancia. No habrá espacio para rendirse; deberás insistir una y otra vez hasta alcanzar tus metas. Se presentarán reuniones laborales donde podrían surgir cambios en proyectos o equipos. Además, será clave que controles tus gastos y mejores tu administración financiera.

Géminis

La Rueda de la Fortuna te anuncia un periodo propicio para actuar conforme a tus metas. Aún estás a tiempo de cumplir propósitos pendientes del año, y la suerte te favorece. Se marcan trámites de pasaporte o visa para futuros viajes. En el trabajo, cuida tu energía y mantente lejos de chismes, ya que tu signo es especialmente sensible a estas tensiones.

Cáncer

El Juicio te invita a poner en orden cualquier trámite pendiente para poder avanzar sin cargas del pasado. Se vislumbra el pago de colegiaturas para iniciar una maestría o diplomado, recordándote que el conocimiento siempre abre puertas. También será una semana con desplazamientos laborales y oportunidades renovadas.

Leo

El Sol anuncia una etapa de brillo personal y profesional. Se te presentarán oportunidades importantes, pero lo ideal será manejarlas con discreción hasta que se concreten. Esta carta también te sugiere mover tu energía, ya sea cambiando de ambiente, viajando o incluso mudándote.

Virgo

La Justicia señala que no temas asumir nuevos retos, ya sea en un negocio propio o en un entorno laboral diferente. Los caminos hacia la prosperidad se abren. Resolverás trámites ligados a seguros o pensiones, y podrías recibir una invitación para pasar las fiestas decembrinas en el extranjero. En lo sentimental, mantente alerta para evitar traiciones.

Libra

El Loco indica que estás en una etapa ideal para adquirir un patrimonio, como una casa o departamento. También marca un golpe de suerte en juegos de azar con los números 22, 39 y 51, y sugiere usar colores verde y rojo. Tu punto débil será el insomnio, por lo que deberás aprender a desconectar la mente y descansar de manera consciente.

Escorpión

La Templanza señala crecimiento económico siempre y cuando mantengas la constancia y actúes con cabeza fría en lugar de impulsos emocionales. Al estar en tu temporada de cumpleaños, es un buen momento para celebrar y darte gusto. Llegará un obsequio que alegrará tu semana.

Sagitario

El As de Oros marca un periodo excepcional para generar riqueza. Es tiempo de invertir, emprender o iniciar negocios, ya que la energía económica está alineada a tu favor. Solo deberás controlar actitudes de soberbia o ego que podrían frenarte.

Capricornio

La Torre sugiere avanzar con firmeza en el trabajo y evitar involucrarte en situaciones negativas o chismes. Este es un periodo para enfocarte en construir un patrimonio y ahorrar para el futuro. Presta especial atención a la salud de garganta y pulmones, y cuídate de virus como el COVID.

Acuario

El Mundo anuncia una semana algo movida emocionalmente, por lo que será importante evitar conflictos y mantener distancia de personas problemáticas. También recomienda moderar compras impulsivas. Para manejar el estrés, actividades como el ejercicio o la meditación serán tus mejores aliados.

Piscis

El Emperador indica que estás preparado para dar un salto profesional y aspirar a un cargo mejor, el cual llegará sin obstáculos. Evita comentar tus planes. Recibirás un dinero pendiente que te dará alivio. En salud, pon atención especial a oídos y garganta y no dejes pasar una revisión médica.

Con información de Mhoni Vidente

MF