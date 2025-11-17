Así puedes vivir la experiencia de 'Mi Pobre Angelito' en el hotel donde se filmó

La magia de Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York (1992) vuelve a cobrar vida justo a tiempo para las fiestas decembrinas. El legendario The Plaza Hotel, ubicado en la Quinta Avenida de Manhattan, revive su papel protagónico en la historia de Kevin McCallister con una experiencia exclusiva que permite a los huéspedes vivir la película desde dentro.

Convertido en un ícono de la cultura pop tras la secuela protagonizada por Macaulay Culkin, el hotel ofrece un paquete temático que transporta a los visitantes directamente al universo navideño del joven Kevin: lujos, diversión y una buena dosis de nostalgia cinematográfica.

La experiencia “Kevin McCallister” en The Plaza Hotel

El paquete invita a los fanáticos del clásico de los noventa a disfrutar de un fin de semana como el travieso protagonista:

Recorrido en limusina por Nueva York, con un trayecto privado de cuatro horas por lugares que aparecen en la cinta —Central Park, Rockefeller Center, Empire State, Carnegie Hall y Radio City Music Hall— mientras disfrutas de una pizza de queso caliente, igual que Kevin.

Helado gigante en la habitación, con 16 bolas y todos los toppings posibles: crema batida, cerezas, M&M’s, trozos de brownie y salsas de chocolate y caramelo, servido directamente en la cama.

Habitaciones temáticas, con minibar cerrado con llave y camas extragrandes que reproducen el estilo del cuarto donde Kevin pasó sus días de lujo en solitario.

Reservaciones y precios

La experiencia debe reservarse con al menos tres días de anticipación a través del sitio oficial del hotel y no aplica para grupos ni promociones combinadas. Aunque está disponible todo el año, la demanda se dispara en temporada navideña.

Los precios varían según la habitación y la fecha: van desde dos mil 100 hasta tres mil 500 dólares por noche (entre 38 mil 900 y 64 mil 800 pesos mexicanos). Para quienes buscan una vivencia aún más exclusiva, el hotel ofrece la Royal Suite, donde se filmaron varias escenas del largometraje, con tarifas que pueden alcanzar decenas de miles de dólares por noche.

Así que si alguna vez soñaste con ser Kevin McCallister, esta es tu oportunidad de revivir la Navidad más famosa del cine, en el mismo lugar donde todo sucedió.

EE