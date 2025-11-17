Auditorio Telmex: Todos los conciertos del 17 al 23 de noviembre

Considerado uno de los foros más representativos de Guadalajara, el Auditorio Telmex se ha convertido en un punto de referencia para los grandes espectáculos que llegan a la ciudad.

Su escenario ha recibido a figuras que han marcado distintas generaciones, desde íconos del pop y la música latina hasta bandas legendarias del rock internacional. Con una trayectoria que lo respalda como uno de los centros culturales más importantes del país, el recinto continúa siendo una parada obligada para los artistas de talla mundial.

Gracias a esa reputación y a la calidad de sus producciones, el Auditorio mantiene un compromiso constante con el público tapatío, ofreciendo presentaciones que buscan superar las expectativas de quienes disfrutan la música en vivo.

Cada semana, miles de asistentes se dan cita en el lugar para vivir experiencias memorables entre luces, sonido y emociones compartidas.

Durante la semana del 17 al 23 de noviembre, el Auditorio Telmex prepara una agenda que atraerá a fanáticos de distintos géneros.

Entre los artistas que harán vibrar el recinto se encuentra Los Tigres del Norte, quienes regresarán con dos funciones consecutivas programadas para el jueves 20 y el viernes 21 de noviembre. En ambas noches, la agrupación llenará el espacio con su característico estilo, relatos musicales y la fuerza que los ha convertido en referentes del regional mexicano. Sus conciertos están previstos para iniciar a las 21:00 horas.

La fiesta continuará el sábado 22 de noviembre con la presentación de NSQK, una de las propuestas más frescas de la escena actual. Con su sonido alternativo y una estética que conecta especialmente con las nuevas generaciones, el artista transformará el Auditorio en un espacio cargado de energía y emociones modernas. Su espectáculo también comenzará a las 21:00 horas.

Con estas presentaciones, el Auditorio Telmex promete una semana llena de intensidad y momentos que quedarán grabados en la memoria de sus asistentes. Si aún no tienes planes para estos días, este recinto ofrece opciones ideales para disfrutar en compañía de amigos o familiares.

