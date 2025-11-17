Mr. Bungle debutará en Guadalajara con concierto en enero

La banda Mr. Bungle se presentará por primera vez en Guadalajara el 15 de enero, en el Teatro Estudio Cavaret. La venta general iniciará el jueves 20 de noviembre a las 11:00 horas, con boletos disponibles en Boletomóvil y en las taquillas del Auditorio Telmex, estas últimas sin cargos por servicio.

El grupo llegará con su alineación actual, integrada por Mike Patton, voz también reconocida por su trayectoria en Faith No More, Fantômas y Tomahawk; Scott Ian, fundador de Anthrax; Trey Spruance; Trevor Dunn, quien también forma parte de Fantômas; y Dave Lombardo ex baterista de Slayer. Será la primera ocasión que esta configuración del proyecto actúe en la ciudad.

Mr. Bungle surgió en la década de los 80, cuando Trey Spruance, Mike Patton y Trevor Dunn comenzaron a experimentar desde la escena thrash metal californiana con una mezcla que incorporó elementos de funk, jazz, ska y otros géneros. Sus primeros tres álbumes —Mr. Bungle (1991), Disco Volante (1995) y California (1999)— consolidaron la identidad del grupo antes de una pausa de dos décadas.

En 2020, la banda retomó actividades con la regrabación de su primer demo, The Raging Wrath of The Easter Bunny Demo (1986), un regreso centrado en sus raíces metaleras y reforzado por la integración de Scott Ian y Dave Lombardo, quienes ahora acompañan al proyecto en esta nueva etapa.

YC