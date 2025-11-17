Ca7riel y Paco Amoroso, retenidos en aeropuerto de EU e interrogados por el FBI; ¿qué sucedió?

Los cantantes argentinos Ca7riel y Paco Amoroso envueltos en una reciente polémica; fueron retenidos e interrogados por el FBI en un aeropuerto de Estados Unidos el 17 de noviembre de 2025, tras grabar un video musical en pleno vuelo sin seguir las indicaciones de la tripulación, momento que se volvió viral en redes sociales.

La razón del incidente, según los informes, el dúo estaba grabando el video de su canción "Chapulín" a bordo del avión, con destino a Las Vegas, mientras Paco Amoroso bailaba en el pasillo, una azafata que pasaba cerca, chocó contra él y le gritó molesta: “No! Don’t touch me!” (“¡No, no me toques!”) , lo que provocó que la tripulación levantara un informe oficial, señalando la incomodidad causada a los pasajeros y al personal del avión.

Al aterrizar, las autoridades del FBI los retuvieron para interrogarlos, a pesar de que uno de sus acompañantes intentó mediar la situación, las autoridades siguieron el protocolo correspondiente, y tras unos minutos de revisión, ambos artistas fueron liberados y se les permitió ingresar a la ciudad.

Este incidente ocurrió poco después de que ambos artistas tuvieran una destacada participación en los premios Latin Grammy 2025, donde ganaron varios galardones y protagonizaron un beso viral, por lo que redes, algunos internautas han expresado su molestia ante esta conducta del dúo, argumentando que la fama les estaría afectando en su comportamiento, tras su reciente reconocimiento internacional.

Instagram/ca7rielypacoamoroso

Ellos son un dueto de trap experimental que mezcla hip-hop, electrónica y pop. Comenzaron su proyecto en 2018 y su popularidad explotó exponencialmente después de su tiny desk, teniendo más de 45 millones de vistas en YouTube, logrando convertirse en una de las propuestas más frescas de la música en la escena latinoamericana.

Hasta el momento los músicos argentinos no han salido a dar ninguna declaración a través de redes sociales.

KR

