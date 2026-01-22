Harry Styles en México: ¿Cuándo y a qué hora inicia la preventa de boletos?

Harry Styles no deja de sorprender. A tan solo unos días de anunciar la llegada de su cuarto álbum de estudio como solista, el cantante británico reveló este jueves que emprenderá una nueva gira mundial para promocionar el disco, y esta vez México está incluido entre sus paradas.

A través de sus redes sociales, Styles compartió el cartel oficial con todos los destinos de la gira titulada “Together, Together”, lo que de inmediato llamó la atención de sus fans mexicanos, quienes notaron que el artista se presentará en la Ciudad de México durante dos noches consecutivas.

Te puede interesar: Harry Styles regresará a México en 2026 con fechas en el Estadio GNP Seguros

De manera paralela al anuncio, la promotora musical OCESA confirmó que Harry Styles se presentará en el Estadio GNP Seguros los días viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto de 2026.

Cabe destacar que el cantante no se ha presentado en México desde 2022, cuando trajo su gira Love On Tour a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, antecedente que ayudó a consolidar su popularidad en el país y que explica la expectativa que generan estas nuevas fechas.

¿Cuándo inicia la preventa para los conciertos de Harry Styles en CDMX?

De acuerdo con el anuncio oficial de OCESA, la preventa estará disponible exclusivamente para clientes Banamex el miércoles 28 de enero a partir de las 11:00 horas.

La venta general comenzará un día después, el jueves 29 de enero, también a las 11:00 horas.

Preventa Banamex: miércoles 28 de enero, 11:00 horas

miércoles 28 de enero, 11:00 horas Venta general: jueves 29 de enero, 11:00 horas

¿Cuánto costarán los boletos para Harry Styles?

Hasta el momento, no se han revelado los precios oficiales. No obstante, se espera que estos se den a conocer poco antes del inicio de la preventa para que los fans puedan elegir la opción que mejor se ajuste a su bolsillo.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Harry Styles?

El álbum titulado “Kiss All The Time. Disco, Occasionally” marcará el regreso de Styles a la música tras tres años de inactividad en el medio. Aunque aún se conocen pocos detalles, ya se anunció el primer sencillo, Aperture, que será lanzado este jueves 22 de enero a las 18:00 horas.

El disco completo, compuesto por 12 canciones, estará disponible a partir del 6 de marzo.

También puedes leer: Simple Plan volverá a Guadalajara con concierto en el Auditorio Telmex

El regreso de Harry Styles a México con dos conciertos en la Ciudad de México confirma el fuerte vínculo del artista con su público mexicano. Con nueva música, una gira mundial y alta expectativa por la preventa, los shows de 2026 se perfilan como uno de los eventos musicales más esperados del año.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP