Simple Plan volverá a Guadalajara con concierto en el Auditorio Telmex

Simple Plan anuncia su regreso a Guadalajara con un concierto programado para el 27 de marzo en el Auditorio Telmex. La presentación forma parte de su próxima visita a México, que incluye dos fechas propias en el país y su participación en el festival Tecate Pal Norte, en Monterrey.

La banda canadiense compartió el anuncio a través de sus redes sociales, donde destacó la relevancia que México ha tenido en su trayectoria y confirmó que Guadalajara será una de las sedes de esta nueva visita. En el mensaje dirigido a su público, el grupo señaló:

“¡Estamos muy contentos de regresar a México para tocar en el festival Tecate Pal Norte en Monterrey, además de nuestros propios conciertos en Puebla y Guadalajara! México siempre ha ocupado un lugar especial en nuestros corazones y allí hemos dado algunos de nuestros conciertos más grandes e increíbles. ¡Tenemos muchas ganas de ver a todos nuestros increíbles fans mexicanos en los conciertos! ¡Va a ser genial!”.

El concierto en Guadalajara se suma a una fecha en Puebla, lo que permitirá a los seguidores del grupo en distintas regiones del país asistir a presentaciones en solitario durante 2026. En el caso de la Ciudad de México, Simple Plan indicó que no habrá conciertos por ahora, aunque dejó abierta la posibilidad de un anuncio posterior. En el mismo mensaje, la banda agregó:

“Y a todos nuestros Astronautas de la Ciudad de México: los queremos mucho y no nos hemos olvidado de ustedes. ¡Esperamos tener noticias emocionantes para ustedes a finales de este año! ¡Nos vemos pronto!”.

El concierto de Simple Plan en Guadalajara se suma a una fecha en Puebla. ESPECIAL

ESPECIAL

La venta de boletos para el concierto en Guadalajara se realizará mediante un esquema de preventa y venta general. La Preventa Banamex está programada para el 26 de enero, mientras que la venta general iniciará el 27 de enero. Los precios anunciados para las distintas localidades son los siguientes:

General de pie. Mil 180 pesos

Zona Roja. Mil 590 pesos

Zona Azul. Mil 120 pesos

Zona Verde. 990 pesos

Zona Blanca. 880 pesos

Zona Lila. 760 pesos

Zona Naranja. 620 pesos.

