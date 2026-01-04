La gala de los Palm Springs Film Awards tuvo un momento distinto al habitual ambiente de celebración que caracteriza a la temporada de premios. Al subir al escenario para recibir el Visionary Award, Guillermo del Toro sorprendió al público al compartir una noticia personal: su hermano mayor había fallecido apenas tres días antes de la ceremonia, una pérdida que marcó profundamente su participación en el evento.

El cineasta mexicano explicó que el duelo atraviesa de manera directa su trabajo más reciente, Frankenstein, un proyecto que describió como “la canción que nací para cantar“. Durante su discurso, recordó que su vínculo con la historia de Mary Shelley se remonta a la infancia, cuando él y su hermano solían jugar a encarnar a Víctor Frankenstein y a la criatura, una conexión que hoy adquiere un significado especial.

Del Toro detalló que su adaptación de la obra se enfoca en temas como la paternidad y el perdón, valores que, según expresó, definieron la relación que mantuvo con su hermano y que les permitió reconciliarse desde hace años. Pese al dolor reciente, el director explicó su decisión de asistir a la gala citando una frase de su propia película: “el corazón puede romperse y los rotos siguen viviendo“. Añadió que, incluso herido, el corazón continúa latiendo y sosteniendo la vida.

Durante el momento, estuvo acompañado por parte del elenco de Frankenstein, entre ellos Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. En ese contexto, el realizador subrayó que el camino profesional también brinda una “familia en el camino“, en referencia al respaldo recibido por su equipo creativo y técnico.

Aunque no se descarta que Guillermo del Toro se ausente de otros compromisos de la industria para concentrarse en su proceso de duelo, su testimonio en Palm Springs dejó una impresión duradera sobre el papel del arte como espacio de contención frente a la pérdida. Hasta ahora, no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de su hermano mayor.

BB