Este 2026, las plataformas de streaming continuarán llenando de entretenimiento a los hogares mexicanos con su cartelera de películas, series, documentales, etcétera.Sin embargo, cada comienzo de año los usuarios se preguntan si el costo de su suscripción tendrá un aumento. Por eso, te compartimos los precios vigentes para estos servicios.De acuerdo con datos del portal de estadísticas Statista, más del 70% de los mexicanos usan servicios de streaming (como Netflix, Disney+, Prime Video, etcétera) a diario, pasando más de una hora consumiendo su contenido.Su distribución no solo se limita al video, fuente de consumo para el 89% de usuarios con acceso a Internet, sino que también hay servicios de streaming musical como Spotify, Amazon Music, Deezer y otros más. En promedio, condensan el 59% de uso.De momento, los servicios de streaming que operan en México no han anunciado el aumento de sus tarifas, por lo que se mantienen conforme lo muestran en sus portales oficiales:Plan con anuncios: $119 Plan sin anuncios: $249 pesos Plan con 4 pantallas, UHD: $329Plan con publicidad: $119 Plan Estándar (sin anuncios): $239 Plan Platino: $299.