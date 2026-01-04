Domingo, 04 de Enero 2026

¿Cuánto cuestan en 2026 las plataformas de Netflix, HBO y Prime?

Cada comienzo de año los usuarios se preguntan si el costo de su suscripción tendrá un aumento

¿Qué precio tienen las plataformas de streaming este 2026? ESPECIAL / CANVA

Este 2026, las plataformas de streaming continuarán llenando de entretenimiento a los hogares mexicanos con su cartelera de películas, series, documentales, etcétera.

Sin embargo, cada comienzo de año los usuarios se preguntan si el costo de su suscripción tendrá un aumento. Por eso, te compartimos los precios vigentes para estos servicios.

¿Qué precio tienen las plataformas de streaming este 2026?

De acuerdo con datos del portal de estadísticas Statista, más del 70% de los mexicanos usan servicios de streaming (como Netflix, Disney+, Prime Video, etcétera) a diario, pasando más de una hora consumiendo su contenido.

Su distribución no solo se limita al video, fuente de consumo para el 89% de usuarios con acceso a Internet, sino que también hay servicios de streaming musical como Spotify, Amazon Music, Deezer y otros más. En promedio, condensan el 59% de uso.

De momento, los servicios de streaming que operan en México no han anunciado el aumento de sus tarifas, por lo que se mantienen conforme lo muestran en sus portales oficiales:

Netflix

Plan con anuncios: $119
Plan sin anuncios: $249 pesos
Plan con 4 pantallas, UHD: $329

HBO Max

Plan con publicidad: $119
Plan Estándar (sin anuncios): $239
Plan Platino: $299.

