Los aficionados al séptimo arte tienen en la cartelera de cine tapatía el thriller psicológico La Empleada, la cual ya se puede ver en las salas de cine de su preferencia.

La Empleada. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney protagonizan la historia basada en el exitoso libro. La Empleada sumerge a los espectadores en un mundo retorcido donde la perfección es solo una ilusión y nada es lo que parece.

La Empleada. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Tratando de escapar de su pasado, Millie acepta un trabajo como empleada doméstica interna para la adinerada Nina y Andrew Winchester. Pero lo que comienza como el trabajo de sus sueños pronto se convierte en algo mucho más peligroso: Un juego sexy y seductor lleno de secretos, escándalos y poder.

Detrás de las puertas cerradas de los Winchester se esconde un mundo de giros inesperados que te mantendrán adivinando hasta el final.

La Empleada

(The Housemaid)

De Paul Feig.

Con Amanda Seyfried, Sydney Sweeney, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson.

Estados Unidos, 2025.

XM