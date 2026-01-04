Ángela Aguilar se vuelve tendencia tras "cachetear" a Nodal

Un breve video protagonizado por Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a colocarlos en el centro de la conversación en redes sociales, luego de que la cantante apareciera “cacheteando” al intérprete sonorense con una tortilla. La escena, que formó parte del conocido reto de la tortilla, generó reacciones divididas entre los usuarios y reavivó el interés público en la pareja.

Las imágenes muestran un momento relajado y casual, en el que ambos participan entre risas en esta dinámica viral. En el clip, difundido ampliamente en plataformas digitales, se observa el instante en el que Ángela golpea a Nodal con una tortilla, acción que, aunque breve, fue suficiente para provocar una ola de comentarios.

La grabación se viralizó en cuestión de horas y desató opiniones encontradas. Mientras algunos internautas consideraron el gesto como una simple broma sin mayor significado, otros lo percibieron como una situación incómoda o inapropiada. A partir de ello, surgieron memes, debates y múltiples interpretaciones que ampliaron el alcance del video.

Este episodio se suma a una serie de momentos en los que la pareja ha estado bajo el escrutinio público. Tanto en el ámbito personal como profesional, cada aparición o publicación de Ángela Aguilar y Christian Nodal suele ser analizada con detalle por una audiencia atenta a cada uno de sus movimientos. En esta ocasión, el reto de la tortilla fue suficiente para detonar nuevamente la conversación digital y colocar a ambos en el foco mediático.

