La cuenta regresiva para la temporada de premios en Cine y TV, ha llegado a cero. Y mañana se sabrá a los primeros ganadores del 2026, cuando se realice la 31 entrega de los Critics Choice Awards, considerados los más importantes del universo de la crítica.

La premiación es organizada por la Critics Choice Association (CCA), la cual representa a más de 500 críticos de cine y televisión de EU y Canadá, por lo que es un pulso importante para la industria hollywoodense e independiente.

Antes de que inicie, aquí te decimos lo que debes saber de la ceremonia que se realizará en el Baker Hangar de Santa Mónica, California, abriendo así una etapa de reconocimiento que concluirá en marzo con el Oscar.

La transmisión podrá ser seguida a partir de las 18:00 horas en TNT y HBO Max, arrancando primero con la alfombra roja y después con la ceremonia. La premiación será conducida por la también escritora Chelsea Handler, autora de “Chelsea Chelsea Bang Bang”, libro que alcanzó el número uno en la lista de libros más vendidos de no ficción del “New York Times” en 2010.

Durante la velada se premiarán 23 categorías en cine y 21 en televisión. La cinta “Pecadores”, sobre vampiros, encabeza la lista de nominaciones con 17, seguida por “Una batalla tras otra”, de Leonardo DiCaprio con 14 y “Frankenstein” con 11. En el rubro de tv la serie “Adolescencia”, acerca de un joven asesino, lleva las manos con seis, seguida por “Nobody wants this” con cinco y “Severance” y “The Pitt” con cuatro.

Mexicanos en competencia

En esta ocasión hay cuatro representantes nacionales que buscarán llevarse algo a casa. Guillermo del Toro, que con “Frankenstein” se encuentra en las categorías de Película, Dirección y Guion Adaptado; así como Diego Luna, protagonista de “Andor”, nominada a Mejor Serie Drama y él como Mejor Actor de Serie Drama.

También desfilará Eugenio Derbez, porque “Acapulco”, de la que es productor y actor, está en la categoría de Serie en Lengua Extranjera, donde ya ha estado en 2022 y 2025, al igual que José Antonio García en la categoría de sonido por “Una batalla tras otra”.

Presencia latina

El brasileño Wagner Moura compite en la categoría de Mejor Actor por la cinta “El agente secreto”, la cual también fue considerada en Película en Lengua Extranjera. El carioca se medirá, entre otros, a Michael B. Jordan con “Pecadores”, Ethan Hawke, con “Blue Moon” y Leonardo DiCaprio vía “Una batalla tras otra”.

En Actor de Reparto figura el puertorriqueño Benicio del Toro por “Una batalla tras otra” y en fotografía el chileno Claudio Miranda por su trabajo en “F1”.

¿Cuál es la película favorita?

Hay quien dice que la única cinta segura de triunfar en su categoría es el fenómeno de “K Pop Demon Hunters”, por todo lo que generó a su alrededor entre público y a nivel comercial. Además, tiene nominación en canción con “Golden”. Pero hay quien comenta que los críticos se inclinarán por “Zootopía 2”, dejando sin oportunidad a otras como “Elio” y “Arco”.

El Universal

CT