Guía de conciertos 2026 en Guadalajara: fechas, artistas y escenarios

Guadalajara se ha consolidado en los últimos años como una de las ciudades con mayor oferta musical en México. No solo por la cantidad de conciertos que recibe, sino por la diversidad de géneros, públicos y formatos que conviven en su escena. La ciudad y su zona metropolitana cuentan hoy con una infraestructura sólida que permite recibir desde giras internacionales de gran escala hasta propuestas íntimas y alternativas, lo que la coloca al nivel de otras capitales culturales del país.

Recintos como el Auditorio Telmex, la Arena Guadalajara, la Arena VFG, el Teatro Diana y foros como C3 Stage han ampliado el mapa musical tapatío. A ellos se suman festivales, espacios públicos y una audiencia cada vez más activa y diversa. Para 2026, la agenda confirma este momento: rock clásico, pop internacional, metal, música latina, propuestas independientes y grandes fenómenos globales pasarán por Guadalajara a lo largo del año, reafirmando su lugar como una parada obligada en las giras más importantes.

A continuación, un recorrido por los conciertos confirmados en Guadalajara durante 2026, organizados por mes.

Conciertos con cita en Guadalajara durante todo 2026

Enero – arranca el año con música diversa

El 2026 comienza con una agenda intensa y heterogénea, que va de la música tropical al pop alternativo y al regional mexicano.

El 30 de enero, La Única e Internacional Sonora Santanera se presentará en la Arena Guadalajara, celebrando su legado como uno de los referentes históricos de la música tropical en México. Esa misma noche, el público indie tendrá cita con Saint Motel en C3 Stage, mientras que el regional norteño estará representado por Inquietos del Norte en el Auditorio Telmex.

El mes cierra el 31 de enero con dos propuestas marcadas por la nostalgia y la memoria colectiva: Chelo, con su espectáculo “El adiós de una grande”, en la Arena Guadalajara, y Leyendas Gruperas, que reúne a Yonic’s, Freddy’s y Muecas en el Auditorio Telmex.

Febrero – variedad para todos los gustos

Febrero se mueve entre el romanticismo, la canción de autor y las voces internacionales.

El 12 de febrero, el salsero Maelo Ruiz llegará al Teatro Diana con un repertorio clásico del género. El 14 de febrero, Bronco se presentará en la Arena Guadalajara, convirtiendo San Valentín en una celebración multitudinaria. La oferta internacional continúa el 20 de febrero con Zaz, cantante francesa que mezcla jazz, pop y chanson, también en el Teatro Diana.

E 21 de febrero de 2026, Midnight Generation traerá al Teatro Estudio Cavaret su sonido electro-funk y pop con groove irresistible. Del 23 al 26 de febrero, Silvana Estrada ofrecerá varias fechas consecutivas en el mismo recinto, con conciertos de formato íntimo y alto contenido emocional.

Marzo – artistas internacionales y rock

Marzo se perfila como uno de los meses más fuertes del primer semestre, con nombres consolidados de la escena global. El 11 de marzo, Juanes se presentará en el Teatro Diana con un recorrido por sus grandes éxitos. El 8 de marzo, el Auditorio Telmex recibirá a Lenny Kravitz, uno de los conciertos de rock más esperados del año.

El 20 de marzo, Jason Mraz llegará al Teatro Diana como parte de su “Return to Mexico Tour”, apostando por un formato cercano y acústico. Durante esta semana también se contemplan otras presentaciones confirmadas dentro de la agenda general de Ticketmaster. Marzo cierra con el concierto de Tyler, the Creator, que llega a la Arena Guadalajara el 29 de marzo.

Abril y mayo – grandes voces y espectáculos

La primavera concentra algunos de los conciertos de mayor escala en la ciudad. El 18 de abril, La Sonora Dinamita llevará su espectáculo “Cumbia sin fronteras” al Teatro Diana. Mayo arranca con Humbe, quien se presentará el 1 de mayo en la Arena Guadalajara, representando al pop contemporáneo mexicano.

El 5 de mayo, Laura Pausini llegará con una producción internacional de gran formato a la Arena Guadalajara. El 8 de mayo, el Teatro Diana recibirá a Foreigner, banda emblemática del rock clásico. El metal tendrá su espacio el 13 de mayo con Megadeth en la Arena Guadalajara. El mes continúa con Alex Ubago el 16 de mayo en el Teatro Diana, y culmina el 23 de mayo con el espectáculo conjunto de Pandora y Flans en la Arena Guadalajara.

Junio y más adelante

El 13 de junio, José María Napoleón y Mocedades se presentarán en la Arena Guadalajara, en un concierto que apela al romanticismo y a la tradición de la canción en español.

Segundo semestre de 2026 – fechas anunciadas

Uno de los momentos clave del año llegará en agosto. Rosalía se presentará el 15 y 16 de agosto en la Arena VFG como parte de su “LUX Tour 2026”, una de las giras más esperadas a nivel internacional. Su regreso a Guadalajara confirma la importancia de la ciudad en el circuito global de conciertos y consolida agosto como uno de los picos culturales del año. El espectáculo promete una producción de gran formato, con una propuesta visual y sonora que cruza flamenco, electrónica y pop contemporáneo.

Aunque la agenda continúa en construcción, ya hay conciertos confirmados para el cierre del año.

El 7 de noviembre, Mägo de Oz llegará a la Arena Guadalajara con su fusión de metal y música celta. El 12 de noviembre, Eros Ramazzotti se presentará en el mismo recinto con su gira internacional. El año cerrará con un evento de alto calibre: el 16 de diciembre, Deep Purple se presentará en la Arena Guadalajara, consolidando un final de año marcado por el rock histórico.

AO

