"Volver al futuro" vuelve a cines este día de octubre

Universal Pictures reestrenará en cines la exitosa película de 1985, “Volver al futuro”, el próximo 31 de octubre con motivo de su 40 aniversario. Aquí los detalles principales.

El film, dirigido por Robert Zemeckis y producido por Steven Spielberg, "redefinió la ciencia ficción y se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió generaciones", destacó el pasado miércoles el estudio cinematográfico estadounidense.

"Volver al futuro", un éxito a nivel global

Estrenada originalmente en 1985, “Volver al futuro” marcó un antes y un después en la historia del cine. Protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, la película se convirtió en un éxito instantáneo, liderando la taquilla mundial y consolidándose como una de las producciones más emblemáticas de los años 80.

“Volver al futuro” relata las aventuras de Marty McFly —interpretado por Michael J. Fox—, un adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja al pasado a través de una máquina del tiempo desde 1985, su época, a 1955, la época en que sus padres se conocieron y enamoraron.

Acompaña en ese viaje al joven McFly el doctor Emmett Brown —de la mano de Christopher Lloyd—, creador del DeLorean (DMC-12), el vehículo en el que se trasladan a través del tiempo.

Tras su estreno, la película se convirtió en la más exitosa de ese año, al recaudar más de 380 millones de dólares en todo el mundo. Ese éxito dio lugar a una trilogía, completada por “Volver al futuro II” en 1989, y “Volver al futuro III” en 1990. La película tuvo también una versión animada y un videojuego basado en la primera cinta.

