Gabriela Michel, la madre de la actriz Aislinn Derbez, falleció este lunes a causa de un infarto. La noticia tomó por sorpresa a Eugenio Derbez, padre de Aislinn, pues mientras él asistía a unos premios a los que fue nominado, su primogénita confirmaba que su mamá había trascendido.

Durante la tarde este lunes, distintos portales de la farándula difundieron la noticia de la muerte de la madre de Aislinn; tuvieron que pasar horas para que la actriz confirmara la partida de su madre, a través de redes sociales.

Aislinn escribió: " Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto ; en este momento, necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia y procesar esta despedida desde un lugar de amor".

Eugenio Derbez desconocía el fallecimiento de la madre de su hija mayor

Antes de que la actriz confirmara el fallecimiento de su madre, su padre, Eugenio Derbez, fue una de las fuentes a las que la prensa recurrió para confirmar la muerte de doña Gabriela. Sin embargo, el actor no hizo ningún post alusivo a la pérdida.

El actor mexicano en realidad se encontraba en los International Emmy Awards -en compañía de Alessandra Rosaldo-, premios a los que fue nominado gracias a su desempeño como actor de comedia, por la serie Y llegaron de noche.

"Estamos en la alfombra roja, a punto de entrar", dijo, enfocando al director de la serie y otros involucrados que asistieron a la gala que tuvo lugar en el New York Hilton Midtown.

Momentos más tarde, su hija confirmó en redes que su madre había perdido la vida y, fue cuestión de poco menos de 12 horas para que el actor, quien ha mostrado abiertamente su compatibilidad con su hija mayor, demostrase la solidaridad que experimenta por Aislinn.

Esto escribió, junto a una foto donde posa junto a la joven actriz:

"Siempre contigo. Te amo".

Derbez y sus tres hijos mayores acudieron al programa “Pinky Promise”, donde fueron entrevistados por Karla Díaz, conductora del programa. Ahí, tanto José Eduardo como Vadhir Derbez reconocieron que, de entre todos los hijos de su padre, Eugenio tiene una marcada preferencia y cercanía con Aislinn, la mayor.

A pesar de todo, la reacción de Eugenio Derbez ante la muerte de su expareja fue bastante discreta.

