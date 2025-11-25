Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, posicionándose como líder gracias a su amplia base de suscriptores y a un catálogo variado de series y películas que se renueva de forma constante para responder a las preferencias de la audiencia.

Con el fin de facilitar la elección de contenidos a los usuarios, la plataforma publica cada semana un listado con las películas más vistas en cada país. A continuación, te presentamos el Top 10 de las producciones más populares actualmente en Netflix México.

Frankenstein

El director ganador del Oscar, Guillermo del Toro, adapta el cuento clásico de Mary Shelley sobre Víctor Frankenstein, un científico brillante y ególatra que da vida a una criatura en un monstruoso experimento que termina siendo la perdición tanto del creador como de su trágica creación.

Un Vecino Gruñón

Un jubilado endurecido por el dolor planea su propia muerte, pero todo cambia cuando una familia joven y alegre irrumpe en su vida.

Las Guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

Furiosa: De la Saga Mad Max

Arrebatada de su exuberante y fértil tierra natal, Furiosa cae en manos de un malvado caudillo, Dementus, en busca de un oasis en el árido Yermo.

Pequeños Secretos

En Los Ángeles de la década de 1990, un ayudante del sheriff se une a un detective para rastrear a un astuto asesino en serie. Pero sus diferencias personales pueden descarrilar su misión.

En Sueños

Tras adentrarse en el caótico mundo de sus propios sueños, dos hermanos van en busca de alguien que puede concederles su mayor deseo: la familia perfecta.

El Encanto del Champán

Sydney es una ambiciosa ejecutiva que viaja a Francia para adquirir una marca de champán de renombre internacional antes de Navidad. Lo que no tenía planeado era tener un romance apasionado con un parisino encantador… que resulta ser el hijo del fundador de la empresa.

Krakens y sirenas: Conoce a los Gillman

Cuando hereda un reino de criaturas marinas míticas, una tímida adolescente debe aprender a controlar sus nuevos poderes y salvar al mundo del mal.

65: Al Borde de la Extinción

Tras sobrevivir a un aterrizaje de emergencia, un astronauta y su acompañante deben sobrevivir a los peligros de la Tierra prehistórica para lograr escapar.

El Exorsista del Papa

El principal exorcista del Vaticano descubre el mal como nunca antes cuando investiga sobre un niño poseído que vive en una antigua abadía española.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

