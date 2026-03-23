Gabriel Soto: "acepta" el reto de Poncho de Nigris para pelear en Ring Royale

Tras el gran impacto que generó Ring Royale 2026, las especulaciones en torno a una nueva edición han seguido creciendo. Parte de esta conversación se intensificó después de que Poncho de Nigris lanzara un reto directo al actor Gabriel Soto, quien ya reaccionó ante la propuesta del aficionado de Monterrey.

En declaraciones realizadas antes del arranque del evento, De Nigris fue cuestionado sobre la posibilidad de enfrentarse a alguna figura pública. Luego de emitir críticas hacia Adrián Marcelo, el creador de contenido aseguró que sí consideraría subirse al ring. En ese contexto, mencionó que, debido a su popularidad, varias personas buscan enfrentarlo, por lo que contemplaría medirse con actores como Gabriel Soto, reconocido por su trayectoria en telenovelas.

Grabiel Soto responde a Poncho de Nigris

INSTAGRAM/gabrielsoto

Tiempo después, el actor respondió al desafío. Soto dejó entrever su disposición a aceptar el combate al señalar que está listo para enfrentarse a cualquiera, destacando que “aquí no existe el miedo”. Incluso reiteró su postura ante medios de comunicación tras asistir a un evento relacionado con la Selección Mexicana.

Durante ese encuentro con la prensa, el actor expresó: “Con quien sea nos aventamos el tiro”. Al ser cuestionado directamente sobre si sentía temor, respondió de forma tajante: “¿A quién? A nadie, nombre a nadie le tenemos miedo, esa palabra no existe en el vocabulario”. Estas declaraciones fueron dadas a un reportero del medio.

Luego de estas afirmaciones, en las que el actor prácticamente acepta el reto , queda pendiente conocer si el enfrentamiento llegará a concretarse, especialmente considerando la repercusión que tuvo la edición más reciente del evento. De confirmarse, este combate podría posicionarse como uno de los principales de la cartelera, incluso como el estelar, dadas las características de los involucrados y el interés que han despertado.

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