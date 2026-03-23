Inauguran exposición "Muerte Digna ¡Ya!" en Metro de la CDMX

Con un mensaje enfocado en abrir el diálogo social sobre el derecho a decidir en el final de la vida, Samara Martínez, promotora de la iniciativa conocida como “Ley Trasciende”, inauguró la exposición “Muerte Digna ¡Ya!” en la estación Estación Ermita del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Durante el recorrido inaugural, la activista estuvo acompañada por Aurelien Guilabert, integrante de la Coalición Muerte Digna Ya, así como por representantes del Metro, medios de comunicación y ciudadanos interesados en el tema. El acto se desarrolló en un ambiente participativo, en el que se destacó la importancia de generar espacios públicos que fomenten conversaciones informadas sobre temas sensibles relacionados con la autonomía personal y los derechos humanos.

Un debate ético

La muestra, compuesta por paneles informativos y testimonios de pacientes, familiares y especialistas, busca acercar al público a un debate que continúa generando posturas diversas en el ámbito médico, legal y social.

Antes de su llegada a la Línea 12, la exposición fue presentada en la estación Estación Cuatro Caminos, donde también convocó a usuarios interesados en reflexionar sobre las implicaciones éticas de la eutanasia y el suicidio asistido.

Según sus organizadores, la elección de espacios de alta afluencia responde a la intención de visibilizar una discusión que afecta a miles de personas que enfrentan enfermedades crónico-degenerativas o padecimientos que implican sufrimiento prolongado. En ese sentido, la exposición plantea la necesidad de ampliar el acceso a información clara y promover una conversación pública informada sobre el concepto de muerte digna en México.

“Una ley de dignidad y respeto”

"Espero que me alcance la vida, a mí y a muchos otros pacientes para ver esto consumado. Me atrevo a decir que es momento de que México dé este gran paso a favor de los derechos humanos (…) Esta no es una ley que hable de muerte, es una ley que habla de dignidad y el respeto a la decisión hasta el último momento de nuestras vidas", expresó.

En entrevista, Samara destacó la importancia de abrir espacios de comunicación que involucren a la sociedad para informar y combatir el estigma sobre los procedimientos médicos alusivos a la eutanasia y la muerte asistida.

"Es un paso más para involucrar a la sociedad e informarles de los avances que hemos estado haciendo, porque esta lucha continúa y continuará hasta que sea ley", externó.

Para ella, los objetivos primordiales de la muestra se centran en "despertar con un llamado a la conciencia, cambiar y romper paradigmas", así como informar y concientizar.

Por ello, Samara invita a la sociedad a preocuparse por su futuro y a sumarse al proyecto firmando la iniciativa, "porque desafortunadamente todos vamos para allá y más vale tener el derecho y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo".

Por su parte, Aurelien Guilabert coincidió en que el propósito de la exposición es informar, "pues se habla mucho de muerte digna, pero muy pocas personas saben qué es o cada quien tiene su definición".

La prevención de la muerte

"Hoy muchas personas mueren con un alto grado de sufrimiento y agonía. Por ello es un llamado a la gente a que piense cómo se está imaginando su muerte, porque realmente en muy pocas ocasiones te imaginas y prevés como te vas a morir", manifestó.

Él calificó la muestra como una "innovación histórica", "porque no he visto en ninguna otra parte del mundo que se esté hablando del derecho a la muerte digna en uno de los espacios públicos más concurridos en México y en el mundo que es el Metro".

Aurelien confío que con la apertura de este espacio la sociedad esté más informada sobre el tema, "que puedan ver que en otros países se puede morir de manera más digna y que incluso hay países latinoamericanos que han legislado al respecto o ya está permitido y que México tiene una gran oportunidad de hacerlo".

Por ello, llamó a la sociedad a visitar la exposición, "porque todos nos vamos a morir y estamos a buen tiempo de buscar en colectivo que todas y todos podamos tener el derecho a una muerte digna".

"Que cuando tú sientas que luchaste suficiente, que tienes una enfermedad y ya no quieres más, porque te quieres ir en paz, sin sufrimiento, despidiéndote de tus personas cercanas lo puedas hacer", agregó.

El encuentro, que reunió diversas voces, testimonios y experiencias, forma parte de un esfuerzo impulsado por organizaciones de la sociedad civil como "Práctica: Laboratorio para la Democracia", en colaboración con activistas, pacientes y defensores de derechos humanos, quienes han llevado la discusión hasta el Congreso mexicano por medio de iniciativas que buscan reconocer legalmente el derecho a una muerte digna.

TG