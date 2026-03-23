¡Cristian Castro está dispuesto a buscar a Luis Miguel para cantar juntos! 'Me muero por él'

Cristian Castro "no quita el dedo del renglón"... al menos, no cuando de su colega Luis Miguel se trata, pues a pesar de la reticencia de "el Sol de México" a que colaboren musicalmente, él sigue en búsqueda de convencerlo para colaborar juntos en una canción… ¡el reto suena difícil, pero él está ilusionado con lograrlo!

En entrevista con el programa "Ventaneando", Cristian Castro habló de la aparición de Eden Muñoz en su concierto en el Domo Care, en Monterrey, al tiempo que reconoció que todavía desea cantar con Luis Miguel a pesar de que “El Sol” se muestra reacio a darle el sí… ¡qué tal!

¿Qué dijo Cristian Castro sobre una posible colaboración con Luis Miguel?

Con el humor que acostumbra, el llamado “Gallito feliz” expresó ante las cámaras de “Ventaneando” que estaba dispuesto a viajar a Madrid, donde reside Luis Miguel, para proponerle, una vez más, que graben una canción juntos.

"Me voy a ir a Madrid a buscarlo, hasta encontrarlo: Luis Miguel, a dónde estés", dijo.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

No es sorpresa la admiración que Cristian siente por Luis Miguel; sin embargo, reiteró frente a la prensa que él sólo busca que colaboren musicalmente y no enfrentarse a un “duelo de voces” que, por cierto, ha generado toda clase de reacciones en redes sociales.

"Él sabe que yo me muero por él, así que, nada más estoy esperando que él se dé un tiempito para cantar conmigo, mucha gente como que nos compara, yo lo que quiero es que cantemos juntos para que se blanquee la cosa", expresó.

Castro bromeó, además, con el hecho de que, si el cantante de "Ahora te puedes marchar" no llegase a decidirse, está dispuesto a cantar en la boda que, hipotéticamente, celebraría con su novia Paloma Cuevas.

"Yo quiero cantar en tu boda, mijo, aunque sea déjame cantar en tu boda", dijo entre risas el hijo de Verónica Castro.



JM