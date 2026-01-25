Frankenstein de Guillermo del Toro vuelve a los cines en febrero

Antes de la celebración de los Premios Oscar 2026, el público mexicano podrá volver a ver en cines una de las producciones más comentadas del cine reciente. Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, tendrá un nuevo paso por la pantalla grande en México, ofreciendo la oportunidad de verla nuevamente en salas o de descubrirla por primera vez en este formato.

Según el calendario oficial de Cinemex, la película se reestrenará el 5 de febrero de 2026, poco más de un mes antes de la 98ª edición de los Premios Oscar, programada para el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Hasta ahora, esta cadena es la única que ha confirmado oficialmente la reposición del filme en el país.

Aunque Cinépolis dio a conocer funciones especiales de algunas cintas nominadas a la estatuilla dorada, Frankenstein no forma parte de su programación. Todo apunta a que el regreso de la película a las salas responde a un acuerdo entre Cinemex y Netflix, plataforma responsable de su producción y que, durante su estreno original, permitió una exhibición limitada en cines mexicanos.

Por el momento, no se han detallado los complejos específicos donde se proyectará la cinta. Se prevé que las funciones sean reducidas y se concentren en las principales ciudades del país, por lo que se sugiere consultar la cartelera en los días previos al reestreno para conocer horarios y sedes disponibles.

Actualmente, Frankenstein de Guillermo del Toro se exhibe en la Cineteca Nacional de las Artes, como parte de los convenios habituales de esta institución con plataformas de streaming para presentar producciones relevantes, especialmente aquellas con participación de talento mexicano.

Una visión oscura de un clásico literario

La película retoma la reconocida novela de Mary Shelley y sigue la historia de Víctor Frankenstein, un científico brillante, obsesivo y egocéntrico que desafía los límites de la vida al crear una criatura. Este acto desencadena una serie de consecuencias marcadas por la tragedia, la soledad, el horror, el dolor y la venganza, elementos característicos en la obra cinematográfica del director originario de Guadalajara.

El reconocimiento de la cinta también se ha reflejado en la temporada de premios. Aunque Guillermo del Toro no figura entre los nominados a Mejor Director, Frankenstein consiguió nueve nominaciones a los Premios Oscar 2026, entre las que destacan:

Mejor Película

Mejor Guion Adaptado (Guillermo del Toro)

Mejor Fotografía (Dan Laustsen)

Mejor Banda Sonora Original (Alexandre Desplat)

Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi)

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido

Con este reestreno, las audiencias en México tendrán nuevamente la posibilidad de apreciar en cines una de las producciones más ambiciosas del momento y de reencontrarse con el trabajo de uno de los cineastas mexicanos más reconocidos a nivel internacional.

