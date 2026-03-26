Jueves, 26 de Marzo 2026

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Conoce a Fox McCloud, personaje que se une Super Mario Galaxy

Los fans del universo de Super Mario están a la expectativa tras el anuncio de la incorporación de Fox McCloud

Por: Brenda Barragán

Fox McCloud es un zorro antropomórfico de color rojo y figura central dentro de la saga Star Fox. ESPECIAL/NINTENDO

Fox McCloud es un zorro antropomórfico de color rojo y figura central dentro de la saga Star Fox. ESPECIAL/NINTENDO

La cinta The Super Mario Galaxy Movie ha generado gran conversación tras confirmar la presencia de un personaje clave del universo de Nintendo: Fox McCloud. Este anuncio ha provocado entusiasmo entre los seguidores, ya que sugiere que la historia no se limitará únicamente al mundo de Mario, sino que podría integrar elementos de otras franquicias como Star Fox. Con ello, se perfila una posible estrategia por parte de Nintendo para desarrollar un universo cinematográfico compartido, lo que abre la puerta a futuros cruces entre sagas emblemáticas.

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La noticia se dio a conocer este jueves y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. A través de la plataforma X, la cuenta oficial de la película reveló la incorporación del personaje, generando una fuerte reacción entre los fans:

“¡A rockear! Fox McCloud se une a la película de Super Mario Galaxy, solo en cines a partir del 1 de abril”, se lee en la publicación.

INSTAGRAM/@nintendolatam 
INSTAGRAM/@nintendolatam 

Quién es Fox McCloud, el zorro antropomórfico

En cuanto al personaje, Fox McCloud es un zorro antropomórfico de color rojo y figura central dentro de la saga Star Fox. A lo largo de las historias, es común que algunos personajes, en especial sus adversarios, confundan su nombre con el del equipo al que lidera. Además de su habilidad como piloto, también sobresale como combatiente, explorador y líder del escuadrón.

Su historia personal está marcada por la influencia de su padre, James McCloud, quien durante su infancia le inculcó el valor de la perseverancia. Más adelante, mientras era cadete en la Academia de Corneria, recibió la noticia de su fallecimiento, presuntamente a manos del científico Andross tras una traición de Pigma Dengar. Aquella emboscada terminó con el equipo original, dejando como único sobreviviente a Peppy Hare, quien logró regresar a Corneria gravemente herido a bordo de su Arwing.

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Posteriormente, Peppy Hare motivó a Fox a asumir el liderazgo y reconstruir el escuadrón. Aunque en un inicio dudaba de estar preparado, decidió formar un nuevo equipo junto al piloto Falco Lombardi y el ingeniero Slippy Toad.

De esta manera surgió la nueva alineación de Star Fox, un grupo de mercenarios que, aunque acepta misiones por recompensa, también se guía por el objetivo de defender la justicia en el sistema Lylat.

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BB

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