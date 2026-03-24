Cinépolis: Complejos de Guadalajara donde estará disponible Super Mario Galaxy

La película de Super Mario Galaxy, basada en el popular videojuego de Nintendo, en esta ocasión llevará a diversos personajes icónicos de la franquicia a una aventura intergaláctica llena de nuevos desafíos.

¿De qué tratará la nueva película de Mario Bros.?

Hasta el momento, sabemos que este largometraje nos relatará la siguiente historia: La trama comienza en el Reino Champiñón, donde Mario y Luigi continúan colaborando con la Princesa Peach, en donde se nos muestra que su labor principal es el reformar a un Bowser miniaturizado, quien permanece encarcelado.

No obstante, la problemática se nos presenta más adelante, para ser más específicos, durante la celebración del cumpleaños de Peach. En este evento tan importante sucede un imprevisto, el cual termina enviando a los hermanos Mario y Luigi, a la Princesa y a sus aliados hacia el espacio exterior.

Al ser lanzados por el cosmos, emprenden una nueva aventura en donde conocerán nuevos aliados, y con mucho trabajo en equipo intentarán vencer al villano de este nueva entrega: Bowser Jr., quien ha tomado como rehén a una de las monarcas más importantes de este universo cinematográfico, la Princesa Rosalina.

¿A qué cine puedo acudir para ver la película de Super Mario Galaxy?

En Guadalajara, la película tendrá una cobertura extensa, estando disponible en prácticamente todos los complejos grandes de la ciudad desde su estreno. Los principales puntos de exhibición confirmados incluyen:

Cinépolis Galerías Guadalajara (incluye salas tradicionales y VIP)

Cinépolis Andares (formato VIP)

Cinépolis Fórum Tlaquepaque

Cinépolis Centro Magno

Cinépolis La Gran Plaza (incluye salas tradicionales y VIP)

Además de estos puntos principales, la cinta se proyectará en otros complejos de la Zona Metropolitana como Alameda, Arboledas, Centro Sur, Ciudadela, Galerías Santa Anita, La Perla, Midtown Jalisco, Punto Sur, Real Center, Pabellón, entre otros.

Formatos y experiencias especiales en Cinépolis

El estreno oficial en México está programado para el 1 de abril de 2026. Para maximizar la experiencia visual de la exploración espacial y la gravedad variable de la película, Cinépolis ofrecerá funciones en formatos IMAX, 3D y 4DX.

Además, para quienes buscan una experiencia más inmersiva, se han anunciado funciones exclusivas los días 8 y 9 de abril en cines VIP seleccionados (como Andares, Galerías o Midtown).

Estas proyecciones contarán con un menú temático de tres tiempos diseñado especialmente para la película, cuya compra será únicamente en modalidad digital.

No te pierdas la oportunidad de asistir a ver la nueva producción a cargo de Illumination y Nintendo, la cual promete ser un momento divertido tanto para chicos como para grandes.

CT