Travieso Arce: responde a Lupita Villalobos sobre su "accidente" en carretera

Una historia que comenzó como un recuerdo compartido en el pódcast Las Alucines terminó por convertirse en una confirmación pública por parte de una figura reconocida del boxeo nacional. Jorge “El Travieso” Arce reconoció haber sido responsable de un accidente automovilístico ocurrido años atrás, en el que estuvo involucrada la ahora influencer Lupita Villalobos.

El relato tomó relevancia luego de que la propia Villalobos lo compartiera durante una conversación en su pódcast junto a Kass Quezada. En ese episodio, describió con detalle un percance vial ocurrido cuando viajaba con su familia. Tras la difusión del fragmento en redes sociales, el exboxeador decidió pronunciarse y confirmar lo sucedido.

De acuerdo con la influencer, el accidente ocurrió cuando tenía entre 13 y 14 años, mientras se trasladaba con sus abuelos y sus hermanas menores por la carretera de Hermosillo rumbo a Bahía de Kino o San Carlos. Durante el trayecto, una camioneta de lujo impactó por la parte trasera el vehículo en el que viajaban.

“Pasa una Hummer güey así de que pum, nos pega por atrás de que como que iba a velocidad y se salió un poquito para nuestro carril y nos pegó por este lado”, relató.

El golpe provocó que la camioneta diera varias vueltas hasta terminar fuera del camino. Aunque el incidente fue aparatoso, ninguno de los ocupantes resultó herido, aunque el vehículo presentó daños importantes, especialmente en la alineación de las llantas traseras. Posteriormente, el responsable regresó al lugar circulando en sentido contrario para auxiliar a la familia.

Villalobos recordó que en ese momento no identificó al conductor por su apariencia, sino por su voz al acercarse. Al bajar de la Hummer blanca, el hombre mostró preocupación y ofreció disculpas:

“Se baja el vato así de que no mames... y yo reconozco su voz... era el boxeador Travieso Arce”, explicó. También recordó que él insistía en disculparse: “No, hombre, perdón, qué bárbaro... una disculpa, de verdad”.

Tras el accidente, se dio una negociación económica que llamó la atención durante el relato. Según Villalobos, el exboxeador intentó resolver la situación de inmediato debido a que tenía prisa por continuar su camino hacia Sinaloa. En ese contexto, ofreció inicialmente una suma elevada:

“No mames, ahorita te doy 100 mil pesos para que te alivianes y pues que arregles esto y llevas a tus niños de vacaciones”. Sin embargo, el abuelo de la influencer, quien tenía conocimientos de mecánica, calculó los daños en 9 mil 800 pesos.

Ante la negativa de aceptar una cantidad mayor, la joven intervino intentando negociar una compensación adicional por el susto que había vivido. Finalmente, tras la llegada del seguro y una grúa, el exboxeador permaneció en el lugar hasta asegurarse de que todo estuviera en orden.

“Al final el seguro cubría todo... pero luego viene así y le dio como 30,000 pesos a mi abuelo... y ahí, morra, ven... ¿qué, te has ganado 5 mil pesos por la negociada?”, relató sobre el dinero que recibió.

Jorge “El Travieso” Arce corrobora la historia

Luego de que la historia se hiciera viral, Jorge “El Travieso” Arce compartió un video en el que confirmó los hechos. En su mensaje, reconoció su responsabilidad y recordó el incidente ocurrido hace más de una década.

“Decirles que sí, efectivamente, sí era yo. En aquel entonces yo tenía un Hummer blanco doble cabina muy bonito... recuerdo que ese día tuve un incidente en la carretera, golpeé un carro por atrás accidentalmente”, señaló.

También mencionó que recordaba a la joven que participó en la negociación tras el choque:

“Me acuerdo perfectamente bien de esa niña... andaba una niña ahí muy inquieta, hiperactiva, que era la que me pedía dinero y que negociábamos”.

Finalmente, agradeció que el episodio fuera recordado de forma positiva y expresó su disposición para apoyarla en sus proyectos actuales, incluyendo orientación en boxeo.

Con esta declaración, la historia ha quedado aclarada públicamente, transformando lo que pudo haber sido un hecho grave en una anécdota ampliamente comentada dentro del entorno digital en los últimos meses.

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