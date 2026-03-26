Ángela Aguilar rompe el silencio ante comentarios de Karol Sevilla

La cantante de regional mexicano Ángela Aguilar hizo frente a los comentarios que la actriz y también intérprete Karol Sevilla ha dicho sobre ella en diferentes ocasiones, luego de la controversia que se desató en 2024, cuando la menor de la familia Aguilar confirmó su romance con el artista Christian Nodal.

La situación se originó luego de que una cuenta de fans de la hija de Pepe Aguilar publicara un video en la red social TikTok, en el que recopiló distintos momentos en los que Karol, de 26 años, ha hecho referencias de manera negativa o burlesca hacia Ángela o sobre su relación con Nodal.

La publicación comenzó a viralizarse rápidamente hasta llegar a la propia intérprete de 22 años, quien no ignoró la situación y emitió dos comentarios.

Ángela Aguilar manda mensaje a Karol

Sin mencionar directamente a la actriz y cantante, Ángela respondió con un breve pero contundente mensaje en el que pidió que Dios bendijera a Karol y le diera paz, acompañado de un "Uy" , lo que muchos interpretaron como una clara muestra de incomodidad, pero también como una forma de marcar distancia sin entrar en confrontación abierta.

Este episodio se suma al ambiente de críticas que ha rodeado a Ángela en los últimos meses, especialmente desde que hizo público su romance y posterior matrimonio con Christian Nodal. La relación, que generó conversación desde el primer momento, la colocó en el centro del escrutinio digital.

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Desde entonces, Ángela ha sido blanco constante de comentarios divididos: mientras algunos seguidores defienden su postura y celebran su manera de manejar las polémicas, otros no han dejado de cuestionarla, alimentando una ola de "hate" que parece no disminuir.

Karol Sevilla reacciona a comentario de Ángela Aguilar

Karol, a su vez, reaccionó a la bendición que le dejó Ángela Aguilar, y escribió en un video de TikTok en el que se explica la situación:

"¡Bueno pues me dio la bendición! JAJAJAJAJA".

Para unos, la reacción de Ángela fue una respuesta firme con la que marca límites; para otros, el posible inicio de un nuevo capítulo en esta polémica.

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