Paul McCartney emociona a beatlemaníacos con nuevo disco: ¿cómo se llama y cuándo lo lanzará?

El músico británico Paul McCartney anunció en medio de la emoción de sus fans que el próximo 29 de mayo publicará un nuevo disco titulado "The boys of Dungeon Lane", su decimoctavo en solitario: ¿qué es lo que se sabe de este material y por qué causó tanta emoción entre los beatlemaníacos?

¿Qué escucharemos en "The boys of Dungeon Lane", el nuevo disco de Paul McCartney?

De acuerdo con la discográfica Universal, el legendario exBeatle de 83 años rememorá sus años de infancia en las canciones de "The boys of Dungeon Lane", el disco que promete ponerle sonido al verano del 2026.

Además de esto, Universal reveló, uno a uno, los nombres de las 14 canciones que componen el disco e incluso permite escuchar digitalmente una de ellas: la balada "Days We Left Behind" (los días que dejamos atrás).

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

La discográfica asegura que las canciones revelarán "recuerdos nunca antes compartidos" y otras instantáneas del Paul niño, mucho antes de hacerse famoso con el cuarteto de Liverpool, al tiempo que califica los catorce temas como nacidos de un Paul "en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo, escribiendo con una franqueza poco habitual sobre su infancia".

¿Por qué Paul McCartney le puso "The boys of Dungeon Lane" a su nuevo disco? El significado

Dungeon Lane, que da título al disco, es una calle de Liverpool que Paul frecuentaba al salir o regresar a su casa, con un libro de aves en las manos, en aquellos años de su primera infancia donde recuerda "los bares llenos de humo", según reza la canción.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

En una declaración promocional para el disco, McCartney, idealizando aquellos años, dice que su barrio era "bastante obrero. No teníamos nada pero no importaba, porque toda la gente era estupenda y no te dabas cuenta de que no tenías mucho".

El músico comenzó a idear este nuevo disco hace cinco años, junto al productor Andrew Watt, en una sesión para intercambiar ideas. Posteriormente vinieron sesiones y sesiones de grabación entre Sussex (Inglaterra y Los Ángeles), sin presiones de tiempo ni plazos.

JM

