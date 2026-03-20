El payaso Lagrimita festejará cinco décadas de carrera artística con un espectáculo especial el próximo 3 de mayo en la Arena Guadalajara, recinto que recibirá un show dirigido a toda la familia y que reunirá música, comedia y personajes emblemáticos de su trayectoria.

La presentación marcará una celebración en la ciudad donde el personaje consolidó su popularidad y se convirtió en uno de los referentes del entretenimiento infantil en México. Guillermo Cienfuegos Pérez, nombre real del payaso, estará acompañado por Costel, su hijo y compañero de escenario.

Durante el show sonarán temas como “En mi pancita”, “El baile de las lombrices” y “Bajo la lluvia”, además de la participación de personajes recurrentes que han formado parte del universo escénico del comediante durante décadas.

Los boletos para la función ya se encuentran disponibles con precios que van de 377 a mil 506 pesos, según la zona seleccionada.

Lagrimita; un ícono del entretenimiento familiar

Con una trayectoria que inició desde la adolescencia en circos y programas televisivos, Lagrimita alcanzó reconocimiento nacional gracias a espacios infantiles que lo llevaron de la televisión local a presentaciones en México y Estados Unidos, consolidando un estilo de comedia blanca basado en música, interacción con el público y humor familiar.

Con el paso del tiempo, el proyecto evolucionó hacia un formato generacional al integrarse Costel, quien comenzó su carrera artística desde niño y posteriormente desarrolló su propio camino como músico y payaso profesional, participando en diversos programas de televisión y espectáculos en vivo.

La dupla se ha mantenido vigente dentro del entretenimiento popular, realizando giras, programas y presentaciones masivas que los han convertido en una de las parejas de payasos más reconocidas del país.

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AO

