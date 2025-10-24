ISSSTE: ¿Cómo se dividirá el pago del aguinaldo en 2025?

Ante la información difundida en distintos medios de comunicación, que afirmaba que el pago del aguinaldo a pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se realizaría en tres partes, la entidad aclaró la forma en que se entregará esta gratificación anual.

En un comunicado, el ISSSTE precisó que no existen modificaciones oficiales al esquema habitual de pagos; por ello, se estima que el aguinaldo se entregue en dos exhibiciones, de acuerdo con el calendario oficial.

“Es falso que el aguinaldo 2025 se pague en tres partes a partir del 31 de octubre, como lo han señalado ciertas publicaciones que únicamente generan incertidumbre entre la población pensionaria”, indica la tarjeta informativa.

¿En qué fechas pagará el ISSSTE el aguinaldo a pensionados?

El ISSSTE aclaró que el pago del aguinaldo se realizará en dos partes, conforme a lo establecido en el decreto que cada año publica el Ejecutivo Federal.

Se tiene previsto que el monto correspondiente a la primera parte del aguinaldo se deposite durante la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda parte de la gratificación se entregará en enero de 2026.

La fecha para el depósito de la segunda parte del aguinaldo todavía no se ha dado a conocer, ya que dependerá de la publicación del decreto correspondiente.

Este esquema de pagos diferenciados se ha mantenido desde hace años, con el objetivo de que los pensionados cuenten con estabilidad económica al disponer de dinero durante la temporada navideña, pero también para afrontar los gastos del inicio de un nuevo año.

El próximo pago ordinario de la pensión ISSSTE se realizará el jueves 30 de octubre.

Calendario de pagos de pensión ISSSTE 2025

Estas son las fechas de los pagos restantes de la pensión ISSSTE en 2025:

Noviembre: 30 de octubre

Primera parte del aguinaldo: primera quincena de noviembre

Diciembre: 28 de noviembre

