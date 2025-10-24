¿Pensión Mujeres Bienestar dará pago de aguinaldo en 2025?

Mientras millones de beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar están al pendiente de la publicación de las fechas oficiales para el siguiente pago del año, en algunos portales comenzó a circular información sobre un supuesto monto extra en el depósito de noviembre, que correspondería al pago de aguinaldo.

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los nuevos programas sociales implementados durante el primer año de Claudia Sheinbaum en la presidencia de México. El apoyo tiene el objetivo de reconocer el papel de las mujeres en la sociedad, a través de un estímulo económico bimestral.

Por otro lado, el aguinaldo es una prestación obligatoria reconocida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Este cumple un rol fundamental en los hogares mexicanos, debido a que es útil para los gastos de la temporada navideña, la liquidación de deudas, el ahorro y la estabilidad económica.

¿Depositarán aguinaldo en el próximo pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

La pensión del Gobierno Federal dirigida a mujeres de 60 a 64 años no contempla el pago de aguinaldo, ya que este beneficio es exclusivo de trabajadores con relación laboral formal.

La Pensión Mujeres Bienestar no es una "pensión contributiva", es decir, que no deriva de una relación laboral, por lo tanto, no se generan obligaciones como las de un patrón hacia un empleado.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

El próximo pago de la Pensión Mujeres Bienestar será depositado en las tarjetas de las beneficiarias durante el mes de noviembre. Las fechas oficiales aún no han sido confirmadas, por ello, se recomienda estar al pendiente de los medios oficiales de la Secretaría del Bienestar.

