Basada en el best-seller de Collen Hoover, la película A pesar de ti llega a la cartelera de cine tapatía para aquellos que son seguidores de la escritora, o los aficionados al cine que les encantan las historias dramáticas.

A pesar de ti es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia tras confrontar secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente.

A pesar de ti. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

La trama se centra en Morgan y Clara, su hija de 16 años, a quienes nada les gustaría más que no parecerse. Morgan está decidida a evitar que su hija Clara cometa los mismos errores que ella, pues al quedar embarazada y casarse demasiado joven, tuvo que dejar en el aire sus propios sueños.

Con personalidades muy distintas les resulta cada vez más difícil coexistir. La única persona que trae paz al hogar es Chris, esposo, padre y el ancla de la familia. Pero esa paz se rompe cuando se ve envuelto en un trágico y extraño accidente con desgarradoras consecuencias para ellas.

A pesar de ti. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Mientras lucha por reconstruir todo lo que se derrumbó, Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba, y Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver. Con cada nuevo secreto y malentendido madre e hija se separan cada vez más, así que lo último que imaginan es que para volver a enamorarse se necesitan la una a la otra.

A pesar de ti aborda temas universales como la familia, el amor, el duelo y las segundas oportunidades.

A pesar de ti

(Regretting You)

De Josh Boone.

Con Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald, Clancy Brown, Sam Morelos.

Estados Unidos, 2025.

XM