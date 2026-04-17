Tras casi cuatro décadas de asistencia ininterrumpida, el crítico, académico y exdirector de la Cineteca Nacional, Leonardo García Tsao, no fue invitado a la edición de este año, una decisión que, asegura, lo tomó por sorpresa y sin explicación alguna.

“Llevo 40 años asistiendo al Festival de Guadalajara. Soy de los pioneros, desde la primera edición he estado presente y creo que soy de los que más han asistido al festival en su historia. Entonces me sorprendió mucho que este año no me invitaran”, expresó en entrevista, visiblemente desconcertado por la omisión.

La ausencia no es menor si se considera el vínculo histórico que García Tsao ha mantenido con el encuentro cinematográfico. A lo largo de los años, su participación ha sido constante y diversa, desde jurado y curador hasta invitado especial, e incluso director del propio festival en una etapa clave.

Sin embargo, esta relación de larga data no estuvo acompañada de una comunicación formal en el momento de su exclusión. “Así como no me informaron que no me iban a invitar, pues no me han informado de otras cosas”, señaló, evidenciando la falta de interlocución con la actual administración del festival.

Leonardo García Tsao expresa su postura a través de X

El propio crítico hizo pública la situación a través de su cuenta en X, donde recurrió a la ironía para manifestar su postura: “Desde 1986 he sido invitado 40 veces al festival de cine de Guadalajara. Pero este año no fui requerido. Me imagino fue decisión de su directora Estrella Araiza, que sus motivos tendrá. ¿Qué puedo decir? Al fin que ni quería”.

Aunque no existe una explicación oficial, García Tsao apunta como posible motivo detrás de la decisión una columna publicada el año pasado en La Jornada, en la que planteó áreas de mejora para el festival.

“Yo creo que tiene que ver con eso. Señalé simplemente unas propuestas muy modestas para que mejorara, o sea, no fue ni una crítica terrible ni mordaz ni nada, simplemente estaba yo señalando posibilidades de que el festival avanzara en algunos terrenos, pero creo que no lo tomaron bien”, afirmó.

ESPECIAL/X/ @walyder

En dicho texto, abordó aspectos logísticos y de programación que, a su juicio, podían optimizar la experiencia tanto para invitados como para la prensa especializada. Entre ellos, mencionó dificultades de traslado entre sedes, la ausencia de funciones matutinas y la pérdida de espacios tradicionales de convivencia. No obstante, estas observaciones no generaron respuesta institucional.

“Nada. No recibí nada”, sostuvo al ser cuestionado sobre alguna reacción por parte del festival. Incluso relató que, meses después, mantuvo comunicación directa con la directora para sugerir la inclusión de una película, sin que en ese intercambio se le informara sobre algún cambio en su relación con el evento.

Pese al desencuentro, García Tsao no descarta por completo una eventual asistencia. “Pues a lo mejor los últimos días”, comentó, aunque reconoció que sería poco habitual, ya que tradicionalmente participa desde las primeras jornadas. Además, su residencia en la Ciudad de México complica cualquier ajuste de último momento.

El crítico mantiene una postura mesurada y sostiene que sus observaciones respondían a una intención constructiva. “Espero que algunas de mis observaciones se hayan tomado en cuenta, aunque les haya molestado, pero no lo hice con intención de molestar, lo hice con intención de que mejorara”, concluyó.

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NA