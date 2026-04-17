Malcolm el de en medio: señalan al Escorpión Dorado por incomodar a actores

La visita del elenco de “Malcolm el de en medio” a México terminó en polémica luego de una entrevista con El Escorpión Dorado que usuarios calificaron como incómoda. En redes sociales, miles cuestionan el tono y las preguntas hechas a los actores.

Los protagonistas de la exitosa sitcom “Malcolm el de en medio” realizaron una intensa ronda de entrevistas con medios tradicionales e influencers para promocionar el estreno de la última temporada.

Entre las apariciones más comentadas estuvo la charla con El Escorpión Dorado, personaje interpretado por el creador de contenido Alex Montiel, quien invitó a los actores a su conocido formato dentro del automóvil.

En el vehículo estuvieron Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis), tres de los rostros más reconocidos de la serie que marcó a varias generaciones en México, Estados Unidos y América Latina.

YOUTBE/PelucheEn ElEstuche

¿Qué pasó en la entrevista con Escorpión Dorado?

Aunque el encuentro buscaba ser relajado y divertido, usuarios en redes sociales aseguraron que varios momentos reflejaron tensión e incomodidad entre los invitados.

Uno de los fragmentos más comentados ocurrió cuando el influencer preguntó por qué Stevie, personaje secundario de la serie, apareció con esposo en la nueva temporada, pese a que en episodios anteriores se insinuaba interés por mujeres.

Tras la pregunta, los actores guardaron silencio por unos segundos, lo que muchos interpretaron como un momento incómodo. Fue entonces cuando Christopher Masterson respondió con ironía y humor:

“¿Tú no conoces a ningún chico que le gusten las mujeres, pero también los hombres?”

La respuesta ayudó a romper la tensión, pero también dejó sin margen al conductor para seguir profundizando en el tema.

Insistencia en temas personales y de personajes

De acuerdo con comentarios de internautas, otro instante incómodo ocurrió cuando el youtuber cuestionó por qué no se siguieron ciertos caminos que algunos fans imaginaban para los personajes.

Mencionó que supuestamente muchos esperaban que Malcolm se convirtiera en presidente de Estados Unidos, que Reese fuera chef y que Francis terminara en la cárcel. Este último comentario provocó una expresión seria de Christopher Masterson, lo que usuarios detectaron de inmediato.

Varios seguidores señalaron además que no compartían esa lectura del personaje, ya que Francis mostró evolución y responsabilidad en distintas etapas de la serie, especialmente cuando cuidó un rancho.

Fans recuerdan caso de Danny Masterson

Parte de la molestia en redes también estuvo relacionada con el contexto familiar de Christopher Masterson. Usuarios recordaron que su hermano, Danny Masterson, actor conocido por participar en That '70s Show, fue declarado culpable de abuso contra dos mujeres y cumple una condena de 30 años. Por ello, algunos consideraron desafortunado hacer una broma o comentario relacionado con cárcel frente a Christopher.

Redes sociales se lanzan contra el influencer

YOUTUBE/PelucheEn ElEstuche

Después de publicarse la entrevista, plataformas como X, Facebook, TikTok y YouTube se llenaron de críticas hacia El Escorpión Dorado. Muchos usuarios afirmaron que el conductor no se preparó adecuadamente y que su humor irreverente, sello característico del personaje, no funcionó esta vez con celebridades internacionales.

Entre las reacciones más repetidas destacaron mensajes donde los internautas cuestionaron el nivel de las preguntas y la actitud del conductor. Algunos escribieron que sintieron “incomodidad”, mientras otros señalaron que el inglés del entrevistador fue muy difícil de comprender para sus invitados. También hubo quienes lamentaron que, tras varios días de convivencia positiva con medios mexicanos donde se reconoció incluso el valor del doblaje latino, la gira cerrara con una polémica inesperada.

La visita de Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson generó entusiasmo entre fans nostálgicos de “Malcolm el de en medio”, una serie con enorme popularidad en México gracias a la televisión abierta y el doblaje en español.

La polémica también reabre el debate sobre el papel de los influencers en entrevistas con figuras internacionales: entretenimiento espontáneo contra preparación periodística; más allá de la polémica, la gira confirmó que Malcolm el de en medio sigue siendo un fenómeno cultural entre el público latino. Sin embargo, también mostró que cuando se entrevista a figuras queridas por millones, las expectativas del público son altas y cualquier error puede convertirse rápidamente en tendencia digital.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB