La Mansión VIP: Hot Spanish responde por acusaciones de plagio a LCDF

El nuevo reality de HotSpanish se convirtió en tendencia por su audiencia, pero también por una controversia mayor: usuarios y especialistas cuestionan si La Mansión VIP copió elementos de La Casa de los Famosos, uno de los formatos más exitosos de la televisión.

El estreno de La Mansión VIP rompe redes

El creador de contenido Roberto González, conocido en internet como HotSpanish, lanzó su reality show La Mansión VIP el pasado domingo 12 de abril.

Desde su estreno, el programa generó alto impacto digital al reunir cerca de 500 mil espectadores simultáneos, una cifra poco común para una producción transmitida en plataformas digitales.

Sin embargo, el éxito inicial vino acompañado de críticas inmediatas. En redes sociales, numerosos usuarios comenzaron a comparar el proyecto con La Casa de los Famosos, formato operado por Banijay mediante EndemolShine Boomdog.

¿Por qué acusan plagio a La Mansión VIP?

Las críticas se enfocan en que La Mansión VIP guarda similitudes visibles con realities ya posicionados en el mercado, especialmente La Casa de los Famosos, así como otros formatos como Big Brother y La Granja VIP.

No solo se señalaron coincidencias en la dinámica de convivencia y eliminación, sino también en la estética general del inmueble donde se desarrolla el programa.

Entre los elementos más comentados por usuarios destacan:

La distribución de la cocina

El diseño del patio

La estructura de los baños

La apariencia de los cuartos}

La lógica de convivencia entre participantes

Para muchos internautas, las semejanzas van más allá de una simple inspiración.

INSTAGRAM/hotspanishreal

Qué podría pasar legalmente si se comprueba una copia

La discusión escaló al terreno jurídico, donde especialistas recordaron que los formatos televisivos pueden contar con protección legal dependiendo de sus elementos creativos.

De acuerdo con lo citado sobre la Ley Federal del Derecho de Autor en México, los programas de televisión pueden proteger aspectos como:

Guiones

Escaletas

Personajes originales

Elementos distintivos de producción

Estructura creativa del contenido

Si se comprobara una reproducción sustancial sin autorización, podrían surgir demandas civiles por daños y perjuicios, indemnizaciones económicas e incluso sanciones penales. Entre las consecuencias mencionadas se encuentran penas de seis meses a cuatro años de prisión, dependiendo del caso y la resolución correspondiente. Actualmente, La Casa de los Famosos es uno de los realities más sólidos en el mercado hispano.

Su distribución en Estados Unidos se realiza a través de Telemundo, mientras que en México ha tenido presencia mediante TelevisaUnivision. Eso convierte al formato en una propiedad relevante dentro de la industria del entretenimiento, por lo que cualquier proyecto similar inevitablemente atrae comparaciones.

Lo que respondió HotSpanish

INSTAGRAM/hotspanishreal

Ante la controversia, HotSpanish aseguró que tomó decisiones cuidadosas para evitar conflictos legales. En entrevista, explicó que inicialmente pensó en nombrar el proyecto La casa de los influencers, pero decidió descartarlo al considerarlo genérico. Posteriormente eligió el nombre La Mansión VIP, el cual afirmó ya registró legalmente. Además, señaló que nunca buscó copiar producciones de gran escala.

Según sus declaraciones, trabajó el proyecto de manera minuciosa precisamente para evitar problemas legales y no replicar formatos existentes. Mientras una parte del público critica las similitudes, otro sector defiende el proyecto al considerar que muchos realities comparten bases parecidas: encierro, convivencia, conflictos y eliminación.

También hubo usuarios que destacaron la capacidad de HotSpanish para movilizar audiencias masivas desde plataformas digitales, algo que antes parecía reservado a cadenas tradicionales. Esto reabre una conversación cada vez más frecuente: ¿pueden los influencers competir con la televisión abierta y las grandes productoras?

En la industria del entretenimiento, la línea entre inspiración y plagio suele ser delgada. Muchos formatos comparten mecánicas similares, pero cuando la estética, narrativa o estructura recuerdan demasiado a un producto existente, aparecen cuestionamientos legales y reputacionales.

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