El descubrimiento de la identidad, la relación con la familia y los recuerdos de la adolescencia se entrelazan en "Cuando llegue a casa", el primer trabajo como director del cineasta tapatío Edgar Adrián, una historia que nace de la memoria personal y que encuentra en los barrios populares de Guadalajara un territorio emocional para narrar el tránsito hacia la aceptación de uno mismo. El cortometraje forma parte de la programación del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), después de haber iniciado su recorrido internacional en la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Berlín, un punto de partida que sorprendió al propio realizador y al equipo que lo acompañó en el proceso.

¿De qué trata “Cuando llegue a casa” de Edgar Adrián?

La historia sigue a "Paco", un adolescente de 15 años que vive con su abuela "Pina", una costurera que sostiene el hogar con su trabajo y su presencia cotidiana. El joven pasa gran parte de su tiempo con su mejor amiga, en cuyo entorno encuentra un espacio de confianza donde puede expresarse con libertad. La narrativa se concentra en los pequeños gestos que marcan el despertar de la identidad: la mirada, el silencio, la manera de caminar por las calles del barrio y, sobre todo, la transformación de una camisa que simboliza la búsqueda personal del protagonista.

Para el director, la película se construye desde una experiencia íntima que combina recuerdos de la adolescencia con reflexiones sobre el cuerpo y la forma en que las personas son observadas por los demás. La historia no surge de un interés abstracto, sino de vivencias que forman parte de su propia biografía y que encontró en el cine una forma de expresar. “La película surge de la memoria personal, de una amistad que se convirtió en ese primer espacio seguro en mi adolescencia y del conflicto que siempre he tenido con el cuerpo, la ropa y cómo somos vistos" dice Edgar Adrián, en entrevista con EL INFORMADOR. "Desde ese lugar nace Paco: el adolescente que quizás yo no pude ser”.

La dimensión autobiográfica se refleja también en los objetos y espacios que aparecen en pantalla. El director ha señalado que muchos elementos del diseño de arte provienen de su propia casa, lo que convierte la película en un retrato íntimo de su entorno familiar. “El arte del corto está lleno de las cosas de mi casa. La diseñadora de producción vino a vaciar mi casa para recrear la escenografía en otra locación. Incluso María trae ropa de mi abuela; hay prendas que son de ella”.

“Cuando llegue a casa” de Edgar Adrián se presentará como parte del programa de cortometrajes "Hecho en Jalisco" y como parte del programa LGBT. ESPECIAL

Otros escenarios de Guadalajara y el encuentro entre experiencias

Uno de los rasgos más visibles del proyecto es la elección de los escenarios. Lejos de los lugares emblemáticos que suelen representar a Guadalajara en el cine, la historia se desarrolla en colonias del norte de la ciudad, particularmente en Lomas del Paraíso, un espacio que forma parte de la experiencia cotidiana del realizador. “Casi todo el corto está grabado en Lomas del Paraíso, la colonia donde crecí y donde vive mi mamá. Son las calles que sigo recorriendo hasta hoy para ir a su casa y ver a mi familia. Para mí era importante mostrar esos espacios que casi nunca se ven”, asegura. "Son lugares que forman parte de mi vida y de la vida de muchas personas”.

El proceso de selección del actor principal fue uno de los momentos más significativos en la producción. El papel de "Paco" recayó en Ricardo Martínez, un joven sin experiencia previa en cine que fue descubierto a través de redes sociales después de una búsqueda prolongada en preparatorias de la Universidad de Guadalajara. “Yo no encontraba a nadie que pudiera hacer a Paco. Estuvimos recorriendo varias preparatorias y no sentía que aparecía el actor. Un día vi un video en TikTok de un muchacho que llevaba una playera de la Universidad de Guadalajara. Era Ricardo. Desde la primera vez que lo vi en el casting supe que era él”, recuerda el director.

El elenco se completa con la participación de la gran María Rojo, una figura emblemática del cine nacional cuya trayectoria abarca más de cinco décadas. Su presencia en el proyecto representa un punto de encuentro entre generaciones y una oportunidad para que un equipo joven dialogue con una actriz de amplia experiencia. El director recuerda que el acercamiento con la actriz ocurrió a través de un mensaje directo y que su respuesta fue una sorpresa para todo el equipo. “Siempre la he admirado mucho. Le escribí un mensaje explicándole que era un cortometraje de estudiantes. Al principio me dijo que no, pero meses después me volvió a escribir y me dijo que sí. Fui a la Ciudad de México, leímos el guion y le gustó”, dice.

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El contraste entre la experiencia de la actriz y la inexperiencia del joven protagonista generó una dinámica particular en el set de filmación, donde ambos actores construyeron su relación a partir de la convivencia directa. “Ellos se conocieron el primer día de rodaje. Yo temía que la diferencia de experiencia fuera abrumadora para Ricardo, pero se complementaron muy bien”.

El estreno en Guadalajara representa un momento significativo para el director, quien reconoce que la exhibición local tiene un valor emocional particular, porque permite que la historia regrese al lugar donde fue concebida. “Estoy feliz de que lo vea la gente que lo hizo y sus familias. Muchas veces nuestros trabajos no llegan a mostrarse, y esta es una oportunidad para compartir lo que hicimos”, finalizó.

El cortometraje se detiene en los momentos cotidianos que marcan el tránsito hacia la adultez: la amistad, el descubrimiento del deseo y la necesidad de encontrar un lugar propio en el mundo. La historia se construye a partir de silencios y gestos, y encuentra en la relación entre Paco y su abuela el núcleo emocional del relato. Con "Cuando llegue a casa", Edgar Adrián inicia su trayectoria como director con una obra que mira hacia la adolescencia desde la experiencia personal y el entorno cercano. El cortometraje propone una reflexión sobre el crecimiento emocional y la construcción de la identidad, temas que se manifiestan en la vida cotidiana y que encuentran en el cine un espacio para ser nombrados.

¿Cuándo se presenta “Cuando llegue a casa”?

"Cuando llegue a casa" se presentará el sábado 18 de abril a las 2:30 en el Cineforo como parte de los cortometrajes Hecho en Jalisco, y habrá otra proyección en Voltio Bar como parte de los cortometrajes LGBT.

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OB